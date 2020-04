Wimbledon non è stato solo spostato, è stato cancellato per la terza volta nella storia

Una pietra miliare dello sport mondiale alza bandiera bianca. Wimbledon 2020 è stato cancellato. Non si parla di un rinvio, di uno spostamento di date, dell’individuazione di un’altra finestra all’interno del calendario internazionale. Wimbledon non si farà e basta. Il prossimo appuntamento con il tennis sull’erba britannica sarà nel 2021.

It is with great regret that the AELTC has today decided that The Championships 2020 will be cancelled due to public health concerns linked to the coronavirus epidemic.

The 134th Championships will instead be staged from 28 June to 11 July 2021.https://t.co/c0QV2ymGAt

— Wimbledon (@Wimbledon) April 1, 2020