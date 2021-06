Euro2020, Ed Sheeran in concerto gratuito su TikTok

Un annuncio che farà battere il cuore a tutti i fan di Ed Sheeran. Il cantautore britannico ha infatti annunciato, con l’aiuto di uno fra i più grandi centrocampisti della storia del calcio, tale David Beckham, che si esibirà al TikTok Uefa Euro 2020. Lo speciale concerto sarà disponibile soltanto dal canale TikTok di Ed Sheeran e sarà live dallo stadio di casa, il Portman Road di Ipswich Town, il 25 giugno alle 22 (ore italiana). In occasione del concerto, Ed Sheeran si esibirà live probabilmente con il suo nuovo singolo.

Il video dell’annuncio con David Beckham e Ed Sheeran è disponibile sia sul canale TikTok del cantautore sia sul canale TikTok dello sportivo. La performance sarà nuovamente disponibile per la visione il 26 giugno, il 27 giugno e il 9 luglio per il pubblico di tutto il mondo.

We've enlisted #DavidBeckham to help @edsheeran warm up for the TikTok UEFA Euro 2020 LIVE Show! Don't miss the first live performance of his new single – only on TikTok. Be there at 9pm BST on June 25th. #EdTikTokLIVE pic.twitter.com/MUK8bguWul

— TikTok UK (@tiktok_uk) June 4, 2021