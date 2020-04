Ed Sheeran è uno degli artisti più amati del mondo e ultimamente si è divertito anche ad esordire anche al cinema nei panni di sé stesso in Yesterday. La pop star britannica è anche proprietario del “Bertie Blossoms“, pub inglese che si trova nella centralissima Piccadilly Circus a Londra. Il locale è ormai chiuso da marzo per l’emergenza coronavirus, ma Ed Sheeran ha dimostrato ancora una volta che i guadagni non sono tutto nella vita. Nel Regno Unito i locali possono infatti ridurre dell’80% la paga dei propri dipendenti e avere accesso ad alcune forme di sostegno da parte del Governo, ma il cantante ha deciso di non avvalersi di questa possibilità.

“L’attività non ha chiesto e non chiederà nessun contributo governativo. Inclusi congedi, assegni, prestiti o altro”, ha dichiarato una fonte vicina ad Ed Sheeran, che ha aggiunto: “Ed vuole fare quello che può per aiutare. Ha diviso la cifra a sei zeri tra vari enti caritatevoli locali per sostenere gli sforzi della comunità. Ed è molto coinvolto nell’area in cui vive e sa che la sua donazione può fare un’importante differenza. Tutti gli sono molto grati”.

Ed Sheeran in questo momento è in quarantena a Londra con la moglie e il suo gesto ha avuto ampia risonanza nel Regno Unito. Sono moltissime invece le star, compresi i calciatori, che stanno invece contrattando i sussidi statali previsti dal governo per affrontare l’emergenza coronavirus. Tutto questo ha portato malumore nell’opinione pubblica britannica. Fortunatamente Ed Sheeran oltre ad essere primo su Spotify si è dimostrato anche al primo posto per il grande cuore mostrato in questa emergenza.