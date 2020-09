Esplosione in un appartamento, forte boato a Milano Sud

Un fortissimo boato ha fatto tremare i palazzi a Milano Sud intorno alle 7 di mattina di sabato 12 settembre 2020. I vigili del fuoco, con sei squadre, si sono recati sul luogo di quella che, per quanto riportato da chi ha chiamato i soccorsi, sembra essere stata un’esplosione in un appartamento. La deflagrazione è avvenuta in un appartamento al piano terra di piazzale Libia. Come hanno riportato i vigili del fuoco su Twitter, sono stati coinvolti anche i piani superiori dell’edificio. Chi abita in zona Romolo ha parlato di “un’esplosione fortissima“. Restano da chiarire le cause.

LEGGI ANCHE –> A un mese dall’esplosione a Beirut il cane Flash dà ancora speranza tra le macerie

🔴 Esplosione a #Milano in un appartamento al piano terra di Piazzale Libia. Coinvolti i piani superiori, 6 squadre #vigilidelfuoco sul posto, intervento in corso #12settembre 7:20 pic.twitter.com/UtRAjnnmxd — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) September 12, 2020

Il boato è legato a uno scoppio che ha coinvolto il piano terra e i primi tre piani di una palazzina in piazzale Libia, numero 20. Si registrano feriti, i primi dati parlano di 6, uno dei quali in gravi condizioni, alcuni dei quali vengono curati a bordo delle ambulanze sul posto. Sono presenti una decina di mezzi dei vigili del fuoco che, insieme alle forze dell’ordine, con gli abitanti stanno cercando di ricostruire l’accaduto. Molta gente si è riversata in strada sia dal condominio dove, poco dopo le 7, si è verificata l’esplosione in un appartamento, sia da quelli circostanti. Al piano terra si vede chiaramente l’ingresso squarciato dall’esplosione, con all’interno le macerie, e le finestre danneggiate fino al terzo piano. Diversi scooter

parcheggiati di fronte al palazzo dove si è verificata l’esplosione sono stati danneggiati. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, il crollo di alcuni tramezzi interni non avrebbe compromesso la stabilità dell’edificio di 10 piani, che comunque è stato evacuato.

[CREDIT PHOTO: TWITTER/VIGILI DEL FUOCO]