Il chatbot Ernie Bot è solo la punta dell’iceberg di un piano articolato dedicato all’AI

Recentemente la Cina ha lanciato il suo equivalente di ChatGPT (o meglio, uno dei tanti che una serie di aziende cinesi stanno creando): si tratta di Ernie Bot. Questo chatbot – come gli altri di produzione cinese – possono venire alla luce solo se rispettano una serie di regole e ottengono un’autorizzazione dall’amministrazione governativa. Tutto ciò che è prodotto fuori dalla Cina, invece, difficilmente entra – come nel caso di ChatGPT stesso, che è stato bandito – proprio perché non rispetta una serie di regole ben precise che sono state promulgate prima che qualsiasi chatbot potesse essere rilasciato in maniera massiva al pubblico cinese.

Ernie Bot e l’AI nei piani della Cina

Pubblico che, stando ai primi dati, ha accolto il chatbot con estremo entusiasmo. Basti pensare che la quota di un milione di download – secondo i dati che ha diffuso l’app store cinese – è stata raggiunta in 19 ore. Perché ChatGPT ottenesse quello stesso numero sono invece dovuti passare cinque giorni. Ciò che è emerso chiaramente è la forte influenza che lo Stato cinese ha non solo nello sviluppo di questi strumenti ma anche nella scelta di quello che possono o non possono generare, a seconda delle domande degli utenti. Un esempio pratico? Se provi a chiedere a Ernie Bot di parlarti di piazza Tienanmen, il chatbot ti inviterà a cambiare argomento di discussione.

Tutto questo va a collocarsi in un articolato e omnicomprensivo piano di sviluppo dell’AI che parte da diversi interventi statali e coinvolge tutti, dalle università alle aziende, portando il sistema Stato a lavorare in una direzione precisa: quella che, secondo i piani cinesi, porta il Paese a essere leader del settore tecnologico a livello mondiale.