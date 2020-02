Le sardine hanno proposto un Erasmus tra Nord e Sud Italia

Un progetto Erasmus in salsa italiana. È questa una delle tante proposte fatte dalle Sardine nel corso dell’incontro romano con il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano. Ne ha parlato Mattia Santori a margine del colloquio che lo ha visto protagonista – insieme ad altri quattro coordinatori e referenti delle varie zone d’Italia – con il capo del dicastero. Un Erasmus Nord-Sud per consentire ai vari studenti di passare un determinato periodo universitario in un diverso Ateneo di un’altra regione italiana.

«Perché se si parla di riconnessione tra Nord e Sud – ha detto Mattia Santori parlando con i cronisti a margine dell’incontro con il ministro Giuseppe Provenzano – non ripristiniamo una sorta Erasmus già dall’Università tra le diverse regioni del Paese? Perché un napoletano non può farsi sei mesi al politecnico di Torino e un torinese sei mesi a Napoli o a Palermo per studiare archeologia, arte o cultura?». Una sorta di scambio culturale per consentire agli studenti universitari di confrontarsi, entrando in diretto contatto e interconnessione, con i loro ‘colleghi’ che frequentano Atenei di altre zone.

Erasmus Nord-Sud, la proposta delle Sardine

L’incontro con il ministro per il Sud è il primo passo verso una trasformazione più politica del movimento delle 6000 Sardine. Domani, infatti, ci sarà un nuovo colloquio con Francesco Boccia – capo del dicastero per gli affari regionali e le autonomie -, a cui parteciperanno anche gli altri referenti: Massimiliano Perna (che rappresenta il movimento in Sicilia), Jasmine Cristallo ( Calabria), Michele Esposito ( Campania) e Isabella Capozzi (Puglia) ma oggi era il giorno della proposta di un progetto Erasmus Nord-Sud.

Il voto su Salvini e le alleanze regionali

E il parere politico dato dai referenti delle Sardine è arrivato anche su altri due casi. Il primo è il voto di domani al Senato per l’autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini per il caso Gregoretti, con ovvia mozione positiva da parte di Santori e soci. Il secondo, invece, è più elettorale: il movimento è favorevole a un’alleanza tra Pd e Movimento 5 Stelle anche alle prossime Regionali.