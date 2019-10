Commenti allusivi addio, anche e soprattutto con l’utilizzo di emoji. La nuova policy dei social network Facebook e Instagram infatti vieterà l’utilizzo delle immagini allusive nei commenti, soprattutto se utilizzate per fare riferimenti sessuali e/o offensivi.

Addio alle emoji allusive: Facebook e Instagram ne vieteranno l’uso

LEGGI ANCHE> Instagram vuole rimuovere i filtri che simulano interventi di chirurgia plastica

Le emoji incriminate sono la melanzana, la pesca e le tre gocce. Piccole icone che con il tempo hanno mutato il loro significato, diventando metafore e allusioni per poter fare commenti più ose senza sbilanciarsi a parole. Il loro utilizzo in una frase che non rispecchia il significato originale però non sarà più permesso da Facebook e Instagram. I commenti dove verranno utilizzate le “commonly sexual emojis“, come vengono definite nelle nuove linea guida dei social, verranno automaticamente cancellati, e l’utente potrebbe ritrovarsi anche l‘account disattivato. Non solo nei commenti: il divieto si estende anche all’utilizzo di qualsiasi emoji per censurare qualsiasi organo genitale ritratto nelle foto pubblicate.

(credits immagine di copertina: © Omar Marques/SOPA Images via ZUMA Wire)