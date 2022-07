Musk smentisce la presunta relazione con Nicole Shanahan, moglie del cofondatore di Google, e bacchetta il WSJ

«Si tratta di una balla colossale. Sergey e io siamo amici e siamo stato a una festa insieme la scorsa notte! Ho visto Nicole solo due volte in tre anni, entrambe in presenza di molte altre persone. Nulla di romantico»: questa è la risposta che Elon Musk ha apertamente dato via Twitter a uno dei numerosi articoli che hanno riportato la notizia data dal Wall Street Journal su una sua presunta liaison con Nicole Shanahan, moglie del cofondatore di Google Sergey Brin. Elon Musk contro WSJ dopo che il quotidiano ha pubblicato un lungo e dettagliato articolo in cui sostenva che l’amicizia di lunga data tra i due uomini sarebbe venuta meno per via di questo fatto, citando fonti che hanno familiarità con la situazione. Questa sarebbe stata la causa del divorzio della coppia per «differenze inconciliabili» avvenuto all’inizio di quest’anno. Elon Musk ha bollato la questione definendola come «dicerie casuali di terzi» e, parlando del giornale che l’ha diffusa, non ha esitato a criticare pubblicamente il lavoro svolto.

This is total bs. Sergey and I are friends and were at a party together last night! I’ve only seen Nicole twice in three years, both times with many other people around. Nothing romantic. — Elon Musk (@elonmusk) July 25, 2022



Elon Musk contro WSJ dopo la notizia sulla presunta relazione con Nicole Shanahan

La vita sentimentale e privata di Elon Musk finisce sui giornali al pari dei suoi affari, considerato che solo all’inizio del mese un rapporto di Insider ha rivelato come Musk abbia avuto due gemelli con Shivon Zillis, alta dirigente i Naturlik e ex dipendente Tesla, appena qualche settimana prima che venisse alla luce (tramite gestazione per altri) il secondo figlio del miliardario e di Claire Boucher. Aumentano i figli e anche le relazioni (o presunte tali) attribuite al patron di Tesla con tanto di smentite e critiche al giornale che, in questo caso, ha dato il via al tam tam.

WSJ has run so many bs hit pieces on me and Tesla I’ve lost count! It’s embarrassing for them, frankly. They once wrote an article saying FBI was about to arrest me, so I called FBI to ask what’s up and they said WSJ article was total bs. Just more shortseller fud. — Elon Musk (@elonmusk) July 25, 2022

Musk ha smentito il rapporto del WSJ definendo il giornale «una totale sciocchezza» (addolcendo i termini) proseguendo nello stesso thread: «WSJ ha fatto così tanti pezzi di questo tipo su di me e su Tesla che ho perso il conto! È imbarazzante per loro, francamente. Una volta hanno scritto un articolo in cui si diceva che l’FBI stava per arrestarmi, quindi ho chiamato l’FBI per chiedere cosa succede e hanno detto che l’articolo del WSJ era una sciocchezza».

«Si suppone che il WSJ abbia uno standard elevato per il giornalismo e, in questo momento, sono decisamente sub-tabloid. WSJ dovrebbe pubblicare storie che contano davvero per i loro lettori e avere solide basi fattuali, non dicerie casuali di terze parti». La scioltezza con cui Musk utilizza la sua bacheca Twitter si vede, ancor una volta, in una delle affermazioni nello stesso thread incorporata qui sotto.