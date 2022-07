Twitter incolpa il calo delle entrate all’incertezza dell’acquisizione di Elon Musk

Twitter chiude un secondo trimestre deludente registrando un calo delle entrate nonostante un aumento del numero degli utenti. A pesare il passo indietro del miliardario Elon Musk sull’accordo da 44 miliardi di euro per acquisire la società. È quanto ha riportato l’agenzia di stampa LaPresse.

La società ha registrato una perdita di 270 milioni di dollari nel periodo aprile-giugno, mentre i ricavi sono scesi dell’1% a 1,18 miliardi. Tuttavia, il numero di utenti attivi giornalieri è aumentato del 16,6% a 237,8 milioni rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Secondo il social dei cinguettii, il risultato positivo in questo senso è stato dovuto “ai continui miglioramenti del prodotto e ai temi di conversazione sull’attualità a livello globale”. Data l’acquisizione in sospeso, Twitter ha dichiarato che non terrà la sua consueta teleconferenza sugli utili trimestrali né emetterà una lettera agli azionisti. A Wall Street il titolo è scivolato del 2% prima della campanella di apertura venerdì. I costi e le spese ammontano a 1,52 miliardi di dollari, con un aumento del 31% anno su anno, precisa la società specificando che i costi relativi all’acquisizione in sospeso di Twitter ammontano a circa 33 milioni di dollari nel secondo trimestre. La perdita operativa è di 344 milioni di dollari. Il flusso di cassa delle attività operative nel trimestre è stata di 30 milioni di dollari, rispetto ai 382 milioni di dollari dello stesso trimestre periodo l’anno scorso. Le spese in conto capitale sono state pari a 154 milioni di dollari, rispetto ai 276 milioni di dollari dello stesso periodo dello scorso anno.

