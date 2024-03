La resa dei conti tra Elon Musk e Sam Altman

Le aveva promesse da tempo a quel progetto su cui lui stesso, tra i primi, aveva messo la firma nel lontano 2015. Oggi, forse, siamo alla resa dei conti, con la decisione di Elon Musk di intentare una causa nei confronti di OpenAI e Sam Altman. Secondo il fondatore di Tesla, che insieme all’attuale CEO dell’azienda di San Francisco aveva messo i primi tasselli di questo laboratorio sull’intelligenza artificiale, con il passare degli anni – dopo la sua uscita – la missione iniziale è stata sconfessata. Venduta sull’altare degli accordi commerciali che hanno reso una realtà nata come “no profit” i una società che vende prodotti senza mantenere in vita l’obiettivo “open source”.

Elon Musk contro OpenAI, i motivi della causa

Le accuse di Musk sono a 360°. Si parte dalla natura commerciale acquisita, oggi, da OpenAI e si arriva fino al dito puntato sugli accordi con Microsoft. Nello specifico, viene contestato il mancato blocco all’accesso al prodotto LLM multimodale GPT-4, che per stessa ammissione dei verticidi dell’azienda di Redmond, rappresenta il primo vagito della pericolosa AGI: l’intelligenza artificiale generale. Quella che ragiona come un essere umano. Maglio di un essere umano.

Dunque, siamo arrivati alla resa dei conti. Con Musk che da tempo punzecchiava Altman, segno di un rapporto idilliaco solo all’inizio e poi naufragato con il passare del tempo. Ed è un duro colpo per OpenAI che ancora deve dirimere due enormi matasse. La prima è l’indagine della SEC americana sul licenziamento (poi annullato) proprio di Sam Altman dalla carica di CEO dell’azienda; la seconda è la citazione in giudizio del New York Times per violazione del diritto d’autore. E per difendersi, l’azienda di San Francisco ha tirato in ballo la carta “hacker”.