Ma è giusto che la Rai non pubblichi l’intervista a Elettra Lamborghini dopo le richieste del suo entourage?

Breve sintesi della vicenda scoppiata ieri sera: Elettra Lamborghini doveva essere la prima ospite di Belve, il programma di Francesca Fagnani in onda su Raidue, ma la sua puntata è stata sostituita – come da comunicato ufficiale della Rai – da quella con l’intervista alla giornalista di Raisport Paola Ferrari. Perché? Pare che la situazione fosse legata a una richiesta, da parte dell’entourage di Elettra Lamborghini, di rivedere alcune parti dell’intervista. Una richiesta che Francesca Fagnani e Belve non hanno voluto prendere in considerazione, come si evince anche da alcuni riferimenti in un’intervista che la Fagnani ha rilasciato a TvBlog. Dunque, la Rai – per il momento, almeno – ha deciso di non mandare in onda la puntata con la Lamborghini. Non è chiaro – ad onor del vero – se questa decisione verrà portata avanti fino in fondo e se non vedremo mai l’intervista della Fagnani alla Lamborghini. Il problema, a quanto pare, è derivato da una risposta che la cantante, showgirl e infliuencer ha dato a proposito della sua sessualità.

Elettra Lamborghini a Belve, l’intervista per ora non andrà in onda

Pare che siano emerse questioni legali e che la Rai abbia preferito evitarle. Queste, al momento, le indicazioni in merito alla sostituzione della prima puntata del programma – estremamente di successo, proprio perché gli intervistati appaiono senza filtri e perché Francesca Fagnani non si risparmia nelle domande incalzanti – che, se confermate, rappresenterebbero un precedente estremamente discutibile.

Cedendo il passo alle richieste di Elettra Lamborghini, infatti, si potrebbe pensare che – per evitare una intervista scomoda – basti semplicemente avanzare delle richieste supportati da un team legale. La Rai, che all’interno dei suoi palinsesti presenta anche programmi d’inchiesta, non può sicuramente cedere il passo a ogni indicazione del genere. Andrebbero in onda solo interviste concordate e domande studiate a tavolino. Per questo motivo, si auspica una soluzione della vicenda, soprattutto nella direzione delle parole che Francesca Fagnani aveva rivolto a Tv Blog nell’intervista di introduzione alla nuova stagione del programma:

«Voglio dire a tutti: è inutile che fate chiamare in Rai. Su Rai2 mai sono stata condizionata dai direttori, né sulla scelta degli ospiti, né sulle domande. E non è una cosa scontata, te lo assicuro. La mia libertà è garantita dalla rete e questa è una cosa fondamentale. Figurati se mi metto paura per gli ospiti che mi chiamano e mi chiedono di tagliare. È un viziaccio pensare di fare l’editing dei programmi».

