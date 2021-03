Tommaso Zorzi: “Aurora Ramazzotti parte di me, felice di aver ritrovato Elettra Lamborghini. Il mio futuro? Mediaset”

Intervistato a ‘Casa Chi’ Tommaso Zorzi, vincitore del Gf5 Vip, ha parlato di tutto: dal reality al suo futuro professionale. “Oggi sono ancora in una bolla. La mattina sento la voce di Stefania Orlando o le urla nella Casa. Sto lavorando con la mia psicologa ma è un percorso che avevo preso da tempo. Povera, non vorrei mai un paziente come me. Ho rivisto mio padre dopo il gfvip, sono felice. Come sono molto felice di aver ritrovato la mia unica e vera amica Aurora Ramazzotti. Lei e Michelle Hunziker, alla quale per prima ho svelato la mia omosessualità, sono come una famiglia per me. Mia sorella Gaia il prossimo anno al Grande fratello? Alfonso ha fatto la proposta. Ma deve decidere lei. Io al massimo farò il parente che piange (sorride, ndr)”.

E sul suo futuro rivela: “Sarei bugiardo se dicessi che non ci sono progetti. In realtà con Mediaset stiamo valutando una serie di cose. Incrocio le dita. Tra le mille telefonate ricevute mi ha fatto piacere quella di Elettra Lamborghini. C’eravamo persi senza un motivo e le faccio un grande in bocca al lupo per la sua avventura all’ Isola dei famosi. Io adesso devo fermarmi e riposare un attimo“. Zorzi, conferma così il suo no al reality e la voglia di pausa dopo 176 giorni nella Casa. Ma siamo sicuri che presto le novità verranno fuori…