Walter Zenga ritrova suo figlio Andrea

Walter Zenga è tornato in Italia per il figlio Andrea Zenga dopo la sua eliminazione dal Gfvip

A Milano poche ore fa i paparazzi, in giro per strada, hanno realizzato uno scoop che non ha come protagonisti nuove coppie al bacio ma un padre e suo figlio. Walter Zenga è volato da Dubai, destinazione Milano, non appena ha saputo dell’eliminazione di suo figlio Andrea dal ‘Gfvip’ e ora, sepolta l’ascia di guerra, i due si sono ritrovati nella città milanese. Pace fatta dunque e rapporto ritrovato dopo anni di tensioni tra l’Uomo ragno e l’ex concorrente del ‘Gfvip’ . Questo è il bello del reality…

LEGGI ANCHE >>> Il bomber Pellegri ama la figlia di Mihajlovic