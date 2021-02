«Io e mio padre Walter Zenga non ci seguiamo sui social»

Ospite a Casa Chi, Nicolò Zenga parla per la prima volta dopo aver incontrato il padre Walter al Gf Vip insieme con Andrea, attualmente concorrente del reality. «Si è rotto il ghiaccio con papà? Come ho spesso ribadito negli anni passati ci sono state occasioni di vederci e di sentirci. Da quando c’è stata una rottura, un po’ più forte, eravamo lontani. Oggi c’è un segno un po’ più di distensione. Non uso il suo cognome per andare in tv ma lo faccio per tutelare mio fratello Andrea. Il mio lavoro è un altro».

Nicolò Zenga e il rapporto con il padre sui social

Poi parla ancora del padre. «Sicuramente è un buon segno l’incontro al Gf Vip: diciamo che è un altro tassello su questo rapporto che va ricostruito passo passo». Ma quando un giornalista di Chi gli fa notare che i due sui social non si seguono, lui risponde. «Sinceramente non ci ho fatto caso se ci seguiamo su nessun social, ma se vi ricordate lui mi aveva bloccato in seguito a incomprensioni. Non so se mi ha sbloccato o no, ma comunque adesso come chiudo il collegamento andrò a guardare».