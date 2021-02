Ecco tutti i segreti de L’Isola di Ilary Blasi

Tra nomi a effetto (forse), no ricevuti, ‘parassiti’ (poi spiegheremo di che cosa si tratta) e scelte che seguono scelte nate al Gf Vip, Giornalettismo svela come sarà L’Isola dei famosi 2021 targata Ilary Blasi. Iniziamo dai nomi ufficiali.

Isola dei Famosi 2021, tutti i nomi dei partecipanti

In attesa dell’ok post visite mediche ci saranno Giovanni Ciacci e Amedeo Goria. Arruolati ufficialmente l’ex calciatore Paul Gascoigne che il pubblico femminile difficilmente riconoscerà, Brando Giorgi, Elisa Isoardi, Vera Gemma, un Visconte (il cui il nome al momento è top secret), Akash Kumar (ex Ballando con le stelle), Fariba (mamma di Giulia Salemi attualmente al #gfvip), Clemente Russo, il cromatologo Ubaldo Lanzo, Angela Melillo, la comica Valentina Persia e l’ex miss Italia Carolina Stramare.

Questo al momento è il cast dei naufraghi. Ma attenzione le novità non sono finite qui. Ci sarà l’Isola dei parassiti (i primi due mal capitati scelti saranno Fariba e Ubaldo il cromatologo ma, dopo aver lanciato questa notizia, potrebbero cambiare in corsa).

I ‘parassiti’ vivranno in un’altra Isola e avranno un guardiano che osserverà il loro quotidiano fatto di ‘nulla’, infatti dovranno procacciarsi cibo da soli. Senza razioni di riso, insomma: naufraghi puri. A sorvegliarli ci sarà ogni volta un ‘guardiano’ diverso . Il primo sarà Clemente Russo (al momento il pugile ha garantito la sua presenza da special guest per una settimana). Ogni eliminato dal gioco poi potrà ricoprire il ruolo di parassita o guardiano e avere una seconda chance.

Capitolo inviato: l’azienda avrebbe optato per Elenoire Casalegno ma la scelta non convince la Blasi che punta diritta su Aurora Ramazzotti o su Andreas Muller, ballerino cresciuto ad Amici di Maria De Filippi, che però ha declinato l’invito. In studio accanto alla Blasi ci saranno tre opinionisti: Iva Zanicchi, poi trattative aperte per avere Elettra Lamborghini (ancora lontane domanda e offerta), infine il sogno Tommaso Zorzi che difficilmente si potrà realizzare, quasi nulle le possibilità.

I no all’Isola dei Famosi

Sondato anche Teo Mammucari che ha rifiutato. Fuori dal cast Alex Nuccetelli dopo un provino convincente, fuori anche Floriana Secondi. Fuori anche Jill Cooper che ha rifiutato, come del resto Roberta Termali, ex moglie di Walter Zenga. Idem Karina Cascella, opinionista di Barbara D’Urso, che ha detto no. Insomma, L’Isola dei famosi inizia zoppicando, aspettando la rincorsa o la corsa verso il successo del format che è fermo da quasi due anni. Missione davvero difficile … ma non impossibile (forse).