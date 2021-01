Ciacci verso l’Isola dei famosi… che raddoppia l’impregno in tv!

Ore movimentate per Giovanni Ciacci. Notizia di poco fa Ciacci avrebbe chiesto di rescindere il contratto con “Ogni Mattina” perché per lui sarebbe pronto un ricco contratto per sbarcare come prossimo naufrago all’Isola dei famosi, di Ilary Blasi.

Nel contratto previsto un “pacchetto” di ospitate anche post reality nei programmi di Barbara D’Urso dove è già presente. L’Isola invece incassa il no, dopo quello di Jill Copper che ha già una professione e con gentilezza ha declinato l’invito, anche se il suo nome, per alcuni siti e magazine, ancora risulta tra i papabili ma è una news fake, anche di Garrison, ex professore di “Amici” che resta legato ai programmi di Maria De Filippi come consulente. Inoltre, le novità non sono finite qui.

Giovanni Ciacci verso l’Isola dei Famosi

Anche per l’Isola dei famosi si pensa di andare in onda due volte la settimana, ripetendo la formula “Gfvip”. Ma i risultati saranno gli stessi? Vedremo.