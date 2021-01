Isola dei famosi: ecco i primi rifiuti!

Intervistata a ‘Casa Chi’ l’opinionista Karina Cascella ha lanciato la bomba: «Ho rifiutato l’Isola dei famosi. Non riuscirei a star lontana da mia figlia però troppo tempo. Non giudico le altre madri che lo fanno, sia chiaro. Ma io non riuscirei».

Inoltre, Karina ha aggiunto: «Il mio sogno sarebbe fare l’opinionista del programma. Potrei di certo dar di più rispetto a quello che vedo per esempio con Antonella Elia al “Gfvip”. All’Isola per farmi dire no, ho detto: ‘Beh se avete un milione di euro, accetto’. Ovviamente l’ho detto in modo ironico. Sapevo già la risposta».

Karina Cascella dice no all’Isola dei Famosi

E il programma, che tornerà nel mood “reality” in stile Simone Ventura (il cast degli autori è quasi lo stesso di quello che c’era ai tempi di SuperSimo, ndr), incassa i primi no

(foto di copertina: da profilo Instagram di Karina Cascella)