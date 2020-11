Can Yaman all’Isola dei Famosi? Fake News

A dispetto di tutte le notizie uscite in questo periodo che vogliono l’attore turchi Can Yaman, come inviato de l’Isola dei famosi, nuova edizione condotta da Ilary Blasi. ‘Giornalettismo’ rivela che trattasi di una notizia non vera.

O meglio: la voglia di aver Yaman come inviato da parte della Rete e della produzione del programma è vera, l’attore è stato cercato e ma non si è arrivati nemmeno alla proposta perché Can non vuol mollare il suo percorso artistico di attore. Quindi nessun reality italiano per lui. Almeno per ora. Lo rivedremo al cinema e in tv come ospite nel programma tra i più amati: ‘C’è posta per te’, di Maria De Filippi.

(foto di copertina: da profilo Instagram di Can Yaman)