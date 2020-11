«Nella casa vorrei Malgioglio con Platinette. Il peggior concorrente è…»

Maurizio Costanzo rivela: «Maria Teresa Ruta per me è miglior concorrente, ma anche la peggiore concorrente di questo Gf Vip. Se da un lato mostra un carattere simpatico, dall’altro mi chiedo se quel suo sorriso fisso, 24 ore su 24, sia reale. Temo che i tendini del viso possano strapparsi. Però attenzione: potrebbe vincere! So che nella “Casa” entrerà Cristiano Malgioglio ma consiglio all’amico Alfonso Signorini di prendere anche Platinette perché i due in coppia sono fantastici. In coppia però non separati».

Maurizio Costanzo sul Gf Vip: il suo politico nella Casa

E ancora a Casa Chi, aggiunge Costanzo. «Un politico che spedirei nella “Casa?” Senza alcun dubbio Giovanni Toti, Presidente della Regione Liguria, lo farei accogliere da Patrizia De Blanck». Infinse su Selvaggia Roma, new entry nel reality Costanzo afferma. «Sembra una scappata di casa. Non mi piace».