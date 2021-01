Per Can Yaman niente Sanremo, ma…

L’attore turco Can Yaman non sarà sul palco del Festival di Sanremo (e nemmeno a L’Isola dei famosi, ndr) ma è sbarcato in Italia perché sarà sul set di un noto marchio di pasta italiana che lo ha voluto come testimonial insieme con Claudia Gerini. La regia è firmata da Ferzan Ozpetek.

