Caso Weinstein, Asia Argento e il dito medio a Claudia Gerini: «Eravamo amiche, ce l’ho molto con lei»

Scontro a Live-Non è la D’Urso, con protagonista Asia Argento. L’attrice, in collegamento da casa, si è confrontata con Giuseppe Cruciani e con Vittorio Feltri. Quest’ultimo ha anche avuto un battibecco con la produzione del programma, accusata di non tutelare abbastanza le sue repliche (il giornalista ha anche scritto un tweet molto duro, in cui ha criticato con parole molto offensive la gestione del programma di Barbara D’Urso). Ma il vero momento di tensione in studio c’è stato quando Asia Argento ha parlato della collega Claudia Gerini.

Barbara D’Urso mi ha teso un agguato per santificare Asia Argento. Il suo programma è un canile. Non solo mi ha impedito di parlare, ma le sue segretarie, come le chiama lei, mi hanno trascinato nello studio dove non volevo andare fiutando lo schifo. Scemo io. — Vittorio Feltri (@vfeltri) March 1, 2020

Asia Argento e lo scontro su Claudia Gerini

La Gerini è stata presentata come una delle colleghe che non ha difeso Asia Argento nel momento in cui è esploso lo scandalo di Harvey Weinstein, il produttore di Hollywood accusato di aver commesso violenza sessuale nei confronti di diverse attrici (il produttore è stato condannato nella scorsa settimana per due stupri, ma al momento non gli è stata riconosciuta la violenza predatoria dei suoi comportamenti). A queste parole, l’attrice in collegamento ha sollevato il dito medio.

E ha iniziato ad accusarla: «Io ci sono rimasta molto male – ha spiegato – perché Claudia Gerini era una mia amica. Lei è stata con questo Lombardo che è quello che mi ha portato nella villa di Weinstein, dopo il mio stupro non ho più fatto film con lui». Un’accusa molto pesante: Asia Argento ha messo in evidenza un presunto legame tra l’attrice e quello che è stato definito il collaboratore del produttore. Le parole di Asia Argento hanno provocato una immediata reazione in studio, con Barbara D’Urso che si è dissociata dalle frasi pronunciate dall’attrice in merito a Claudia Gerini e alle sue vicende personali.