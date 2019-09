Tutto è bene quel che finisce bene, almeno a favore di piccoli schermi, rettangolari e verticali. L’incontro tra Asia Argento e Matteo Salvini durante la trasmissione di canale 5 “Live non è la D’Urso” è stato acceso e forte, ma alla fine l’attrice posta un selfie riparatore.

Matteo Salvini e Asia Argento hanno fatto pace, più o meno

Si sono scontrati molte volte sul ring dei social network, spesso con toni estremamente pesanti. L’incontro nel salotto televisivo della domenica sera di Barbara D’Urso infatti non ha deluso le aspettative di chi ama i due personaggi non propriamente “pacati”. Matteo Salvini e Asia Argento hanno discusso durante la puntata andata in onda domenica sera, con l’attrice che ha aperto lo “scontro” ricordando a Salvini di quando l’aveva invitata a bere una camomilla «dopo il suicidio del mio compagno, mettendomi alla berlina dei suoi seguaci». «Avevo invitato Asia Argento bere una camomilla, sapete perché? – ha risposto il leader del Caroccio – Aveva scritto #Salvinimmerda. Ma a lei sembra normale scrivere così a un ministro? I miei genitori mi hanno dato un’educazione diversa». «Non sono stata l’unica» risponde ridendo Argento, dopo aver spiegato che l’utilizzo di quell’hashtag era dovuto al fatto che Salvini aveva fatto “sberleffo” e «insultato» la festa del «25 aprile che è la festa della liberazione dal fascismo e dalla monarchia» in cui avevano perso la vita anche dei suoi familiari. Matteo Salvini dal canto suo, abituato a questo genere di polemiche e punzecchiature, ha risposto per le rime, anzi in maniera “frizzante“, come ha scritto il leader leghista pubblicando su Facebook l’estratto con il suo intervento, riuscendo anche a cogliere al balzo l’occasione per criticare il governo e le sue tasse rispondendo di aver bevuto una «spuma».

Dopo aver risposto alle rime anche ad Alba Parietti, che ha incalzato l’ex vicepremier sul tema dell’esposizione dei bambini inclusa la piccola di Bibbiano, e aver fatto razzia di applausi, Matteo Salvini tiene fede a quanto detto sulla poltrona della D’Urso: «Non porto rancore». Ed ecco allora spuntare il selfie riparatore sul profilo Instagram di Asia: «Bacioni M.» con tanto di Barbara D’Urso nello sfondo. Stavolta, Asia si è rivolta al leader leghista con una M. e non con un hashtag.

