Elettra Lamborghini verso l'”Isola dei famosi”

Colpo di scena: dopo aver annunciato Iva Zanicchi come opinionista accanto a Ilary Blasi all’”Isola famosi” ecco il nuovo nome che Giornalettismo lancia in anteprima: Elettra Lamborghini . È lei la nuova donna che potrebbe sedere accanto alla Zanicchi come opinionista. Le trattative sono in corso. Mancherebbero soltanto le firme per un’Isola tutta al femminile. Intanto la Lamborghini è in onda su Discovery Plus e su Real Time con il reality sulla sua vita ‘Elettra e il resto scompare’. Insomma la Lamborghini prende tutto e tutti!

