Ecco chi è il Visconte del L’Isola dei famosi

Single incallito, visconte con tanto di titolo e stemmi nobiliari, vive in un castello e per tutti è il re di Capalbio. Look da dandy, ecco chi sarà il visconte scelto come naufrago da Ilary Blasi per il reality L’Isola dei Famosi 2021. Si chiama Ferdinando Guglielmotti.

Chi è Ferdinando Guglielmotti, il visconte de L’Isola dei Famosi

Flirt famosi alle spalle, proprietario industria casearia, i suoi party sono i più esclusivi. Gli amici (principi blasonati) lo descrivono come un piacione che non rinuncia al bel vestire. Come farà all’Isola senza cravattino e camicia bianca di lino? Le risate e i flirt con lui sono assicurati! Unico neo: vive nel castello immenso ancora con la mamma.