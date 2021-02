Grave accusa per Cecilia Capriotti

Giornalettismo ha raccolto lo sfogo dello stilista Ferdinand su Cecilia Capriotti, affermando quanto segue:

«Non amo fare queste cose. Ma credo che essere trattato anche da stupido mi sembra eccessivo. Ecco i post messi ieri sera prima dell’inizio della puntata del Grande Fratello dalla signora Capriotti dove indica, nella didascalia e anche nelle sue storie personali, che l’abito è di Dior».

La risposta dello stilista Ferdinand a Cecilia Capriotti

«Potete ben notare dal mio post, che l’abito in questione è stato realizzato da me e indossato da lei ad Aprile 2019. Abito personalmente disegnato, creato e cucito e consegnato a Milano alla su citata signora. Stamattina quando tutti hanno segnalato la cosa, la signora mi ha anche dato del ridicolo privatamente, bloccandomi e cancellando tutti i commenti di segnalazioni fatti da moltissimi follower. Magicamente ora la didascalia è diventata GIOIELLI. Buono sì, ma stupido no. Perché sono tutti pronti ad essere scorretti con una persona che in questo lavoro ci mette anima, sudore e sacrificio. Mi chiedo, perché?».

Come finirà la vicenda?