«Sono single. Ludwig? L’ho conosciuto una sera a casa di…»

Nelle ultime ore circola il rumors che Sonia Lorenzini, concorrente del “Gfvip”, fosse la nuova fiamma del cantante e rapper Ludwig, Sonia interrogata da Giornalettismo rivela: «Non stiamo insieme. Tutto falso».

Sonia Lorenzini, la verità sulla presunta love story con il rapper Ludwig

«L’ho conosciuto a casa di Giacomo Urtis dove mi fermo quando sono a Roma, per il reality – ha detto a Giornalettismo l’ex gieffina -. Niente di più. Abbiamo fatto una stories insieme ed è partito il gossip. Ma non c’è niente. Quando sarò fidanzata, sarò la prima a raccontarlo senza problemi. Ma non mi si piglia nessuno».