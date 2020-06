Tra Sonia Lorenzini e Federico è spuntato ‘Eros’

Nonostante le smentite la storia tra l’ex tronista Sonia Lorenzini e il suo Federico è giunta al capolinea. Una storia che sfiora dentro il racconto di rottura anche il nome di Eros Ramazzotti. Andiamo con ordine raccontando la verità di che cosa sia successo. La Lorenzini poche settimane fa è stata sorpresa in un maneggio fuori Milano insieme con Eros Ramazzotti. Tra i due qualche pizzicotto affettuoso, carezze, lui che aiuta lei a montare a cavallo; insomma due persone che sotto gli occhi di amici e amiche di lei mostravano confidenza.

Una volta uscite le immagini immediata la replica del cantante che ha smentito la relazione, anche se nessuno aveva mai parlato di amore. Idem la ragazza. Un passo falso dentro questa storia però è stato commesso. Federico, ex della Lorenzini, il giorno in cui la ragazza era con Ramazzotti, non lo sapeva e non sapeva nemmeno che i due si erano visti e avevano trascorso la giornata “amichevole” insieme.

Sonia Lorenzini ed “Eros”

Una volta appreso quanto successo tra Sonia e il suo uomo è sceso il silenzio, frutto anche di una crisi che i due stavano attraversando.

L’Eros ha colpito ancora…