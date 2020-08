Dopo le polemiche per il concerto a Gallipoli, Elettra Lamborghini cancella tutti gli eventi

Era stata duramente attaccata per il concerto che si è svolto tra il 14 e il 15 agosto al Praja di Gallipoli. Ora, Elettra Lamborghini ritorna sui suoi passi per cancellare tutti i suoi eventi previsti in questi giorni. Il tutto a causa dell’emergenza coronavirus: la cantante e showgirl ha deciso di seguire la linea più drastica, comunicando la notizia ai suoi fans attraverso i social network.

Elettra Lamborghini cancella tutti i suoi eventi

«Ho deciso di cancellare tutti i miei concerti vista la situazione Covid – ha scritto su Twitter -. Riconosco che non è il momento… ci è stata data l’opportunità e vi ringrazio tutti, ma non siamo ancora pronti». Il riferimento, probabilmente, è proprio a quello che è accaduto alla vigilia di Ferragosto a Gallipoli.

La cantante si è esibita nella notte tra il 14 e il 15 agosto, ma diversi video che hanno fatto il giro della rete hanno dimostrato come in quella circostanza non fosse stato applicato il distanziamento sociale, difficile da considerare quando si parla di un concerto in cui il principale obiettivo è conoscere altre persone e ballare al ritmo di musica. Dopo quelle scene, Elettra Lamborghini ha deciso di assumersi le sue responsabilità e di optare per la cancellazione di tutti gli eventi della stagione estiva in calendario.

Tra gli eventi previsti, ad esempio, c’era quello di Fossano (in provincia di Cuneo) il prossimo 26 agosto.

Sulla stessa linea, lo avevamo riportato il 14 agosto, anche Gigi D’Agostino che aveva annullato la sua serata di Ferragosto proprio a causa dell’emergenza Covid ancora in corso. Dalle star del settore dell’intrattenimento italiano arrivano segnali precisi, a questo punto, su quello che sarebbe più opportuno fare in quel che resta dell’estate 2020.