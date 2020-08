La decisione controcorrente di Gigi D’Agostino che annulla il suo live set di Ferragosto

L’amour toujours? Non questa notte all’Altromondo Studios di Rimini. Il noto dj Gigi D’Agostino ha scelto di andare controcorrente rispetto ai suoi tanti colleghi che, nonostante il peggioramento dell’epidemia di coronavirus, hanno continuato a portare a termine i propri impegni con i gestori di locali e discoteche, attirando centinaia di persone ai propri concerti, dove è molto difficile mantenere il distanziamento sociale.

Gigi D’Agostino annulla la serata di Ferragosto a Rimini

Per questo Gigi D’Agostino ha annunciato sui propri canali social l’annullamento del suo live set nella serata principe dell’estate, ovvero quella tra il 14 e il 15 agosto. «Mi spiace trovarmi qui a riscrivere le stesse cose che ho scritto a Marzo – ha annunciato il dj -. Purtroppo il problema “Covid” si sta di nuovo aggravando. Ho deciso che il mio live set di domani sera, 14 Agosto 2020, non ci sarà».

Due le motivazioni alla base della decisione di uno dei più noti dj del panorama della musica italiana ed europea: innanzitutto, D’Agostino ha pensato al bene del suo pubblico, che si sarebbe esposto all’eventuale contagio sia durante il viaggio per raggiungere Rimini, sia nel corso del concerto stesso. Poi, ha pensato anche al suo staff e all’organizzazione dell’evento: i professionisti che lo accompagnano si sarebbero esposti troppo facilmente al contagio.

Le ragioni di Gigi D’Agostino

Dunque, non si fa niente: evento cancellato e assunzione di responsabilità importante, con un messaggio lanciato in maniera inequivocabile ai suoi colleghi e ai gestori dei locali notturni. La scelta controcorrente è stata presa anche in base alle critiche che molti suoi colleghi hanno ricevuto: da Bob Sinclair, passando ai dj meno conosciuti che hanno animato le serate nei luoghi di vacanza di mezza Italia, in tanti sono stati bersaglio di critiche per i concerti svolti e i conseguenti assembramenti senza mascherina.

Una decisione che ha anticipato in qualche modo anche l’ordinanza della regione Emilia-Romagna sulle discoteche: dimezzamento dei posti a disposizione e obbligo di mascherine anche all’aperto. «Aspettando giorni migliori – ha concluso Gigi D’Agostino – vi mando un abbraccio musicale virtuale».

(FOTO da CC Wikipedia)