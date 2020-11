L’America dei Vip – Elenoire Casalegno: «Trump non era l’outsider che diceva di essere» | INTERVISTA

Ci siamo. A breve gli Stati Uniti avranno un nuovo o confermato Presidente. La corsa alla Casa Bianca è stata molto accesa, con scambi di opinione ben oltre il limite del politically correct. E a breve le fila saranno tirate. Questo è un voto che interessa tutto il mondo e noi di Giornalettismo abbiamo ascoltato il parere di molte personalità italiane legate all’imprenditoria e allo spettacolo. Dopo le nostre interviste a Flavio Briatore e Rita dalla Chiesa, ecco il pensiero di Elenoire Casalegno su elezioni USA.

Se fossero americana, chi voterebbe?

«Diciamo che Joe Biden è un politico. Laureato in scienze politiche, specializzato in legge. Dal ‘72 senatore del Partito Democratico nello stato del Delaware, Presidente della Commissione Esteri, vicepresidente degli Stati Uniti d’America dal 2009 al 2017. Sicuramente preparato, competente, conosce il linguaggio della politica, e quindi emana fiducia. Del resto Donald Trump non si è dimostrato l’outsider che raccontava di essere. E poi, sono sempre stata contraria alla costruzione dei ‘muri’, non è la soluzione per una ‘pacifica’ convivenza».

Elenoire Casalegno su elezioni USA

Chi vincerà secondo lei?

«In questo momento danno in vantaggio Biden, ma non è detto. Pare che quest’anno sia fondamentale il voto dei giovani, che infatti sembrano essere in molti a presentarsi alle urne, e da quanto emerge, fortemente democratici. Sarà interessante capire come voteranno gli stati-chiave, da sempre di destra. Certo, Trump divide in due: chi lo ama, e chi lo odia, non c’è una via di mezzo. Tutto il lavoro fatto da Obama è stato raso al suolo da Trump, e molti non hanno apprezzato. E poi non dimentichiamo la gestione di Trump nell’emergenza Covid, molto criticata».

Mi faccia il suo nome?

«Spero possa vincere… il bene per il popolo!».

(foto di copertina: da profilo Instagram di Elenoire Casalegno)