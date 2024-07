Prestiti e finanziamenti: una panoramica sull’Italia

Una recente analisi di Experian (nota società di global information) e Mavriq (divisione del gruppo MutuiOnline) ha messo in evidenza una rilevante crescita del mercato italiano di prestiti e finanziamenti. Ricordiamo che con il primo termine si indicano tipicamente i prestiti personali non finalizzati, mentre con il secondo quelli finalizzati (tipico esempio è il finanziamento auto).

I dati del rapporto congiunto Experian/Mavriq mostrano che il numero di richieste di prestiti finalizzati nel 2023 è cresciuto del 10,20% rispetto al 2022 e del 27% rispetto al 2021; per quanto riguarda invece i prestiti non finalizzati e la cessione del quinto (una forma di prestito personale riservata a lavoratori dipendenti e pensionati) si è registrato un leggero calo.

I dati del 2024 sembrano confermare la tendenza in aumento, probabilmente in ragione del fatto che i tassi di interesse si stanno assestando dopo i vari aumenti degli anni precedenti. Il mercato dei prestiti è cresciuto anche grazie all’aumento di richieste da parte delle nuove generazioni, in particolare per quanto riguarda la fascia di età che va dai 18 ai 28 anni.

Aumento del numero di prestiti: la crescita delle richieste online

Negli ultimi anni si è assistito a un crescente aumento delle richieste di prestiti con le modalità digitali; secondo l’ultimo Rapporto sul Credito Italiano – Trend & Insights di Experian, le richieste di prestiti online sono cresciute del 53% rispetto al 2022; questa crescita è stata favorita in parte dall’aumento delle domande di finanziamento di Millennials e Generazione Z; il pubblico più giovane infatti propende più per una richiesta di prestito online piuttosto che per una tradizionale (ovvero che richiede il recarsi presso una filiale fisica di una banca o di una finanziaria).

Va comunque precisato che il ricorso alla richiesta online di prestiti è ormai una modalità intergenerazionale; sono infatti moltissimi anche gli appartenenti alla cosiddetta generazione X (i nati fra il 1965 e il 1980, un periodo nel quale non erano presenti strumenti come Internet, smartphone e social media) che ricorrono al prestito online.

La predilezione verso i prestiti online piuttosto che verso i prestiti tradizionali è legata, come si può facilmente intuire, al fatto che la modalità di richiesta digitale è decisamente più rapida, più comoda, più economica e anche più sostenibile dal punto di vista ambientale (è una modalità paperless, senza carta).

Prestiti e finanziamenti: la novità della generazione Z

Con Generazione Z (GenZ) si fa riferimento al segmento di persone di età attualmente compresa tra i 18 e i 28 anni; è questa la fascia di popolazione che ha movimentato notevolmente il mercato dei prestiti registrando una crescita davvero rilevante.

Infatti se analizziamo i dati di confronto tra 2022 e 2023 della GenZ possiamo notare che:

per quanto riguarda i prestiti finalizzati si è avuto un incremento del 27,55% delle richieste;

per quanto concerne i prestiti personali non finalizzati si è avuto un aumento del 21,06%;

per quanto riguarda la cessione del quinto si è registrata una crescita del 32,86%.

Sempre relativamente alla Generazione Z, il rapporto di Experian mostra che confrontando il primo quadrimestre 2024 ed il primo quadrimestre 2023 si registra un decremento delle richieste dei prestiti finalizzati (-30,69%), un aumento dei prestiti non finalizzati (+12,82%) e un aumento delle richieste di cessione del quinto dello stipendio (+7,53%).