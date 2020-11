L’America dei Vip – Flavio Briatore: «Biden è cotto, vincerà Trump» | INTERVISTA

L'imprenditore non ha dubbi: vincerà Donald Trump

Ci siamo. A breve gli Stati Uniti avranno un nuovo o confermato Presidente. La corsa alla Casa Bianca è stata molto accesa, con scambi di opinione ben oltre il limite del politically correct. E a breve le fila saranno tirate. Questo è un voto che interessa tutto il mondo e noi di Giornalettismo abbiamo ascoltato il parere di molte personalità italiane legate all’imprenditoria e allo spettacolo. Ecco il pensiero di Flavio Briatore su elezioni USA.

Se fosse americano, chi voterebbe?

«Voterei il mio amico Donald Trump che sento spesso e ha le idee chiare da grande imprenditore quale lui è».

Chi vincerà le elezioni americane?

«Vincerà Donald perché gli americani, la parte legata all’imprenditoria e non solo, sono dalla sua parte e poi perché Biden è cotto completo, debole. Ma dai un candidato che chiama il suo sfidante George e non Donald nel momento cruciale che bollito è? Sono certo. Non ha nessuna chance».

Briatore su elezioni USA: vincerà Trump

Perché Trump?

«Con lui non c’è disoccupazione, anche con il Covid-19, situazione difficile per tutti. Donald i soldi li ha dati sia alle famiglie che all’impresa. In Italia hanno chiuso con i debiti e i soldi sono ancora parole, parole, parole».

Che cosa succederà ora in America post elezioni?

«Con Trump: ripartirà l’America. Con lui hanno avuto ‘Wall Street’ ai massimi. Questo succederà. Ma ci vorrà tempo. La pandemia è un ostacolo micidiale».

(foto di copertina: da profilo Instagram di Flavio Briatore)