L’America dei Vip – Rita dalla Chiesa: «Chi votare? Io mi asterrei» | INTERVISTA

Non le piace nessuno dei due candidati e si asterrebbe dal voto

Ci siamo. A breve gli Stati Uniti avranno un nuovo o confermato Presidente. La corsa alla Casa Bianca è stata molto accesa, con scambi di opinione ben oltre il limite del politically correct. E a breve le fila saranno tirate. Questo è un voto che interessa tutto il mondo e noi di Giornalettismo abbiamo ascoltato il parere di molte personalità italiane legate all’imprenditoria e allo spettacolo. Dopo quello di Flavio Briatore, ecco il pensiero di Rita dalla Chiesa su elezioni USA.

LEGGI ANCHE > L’America dei Vip – Flavio Briatore: «Biden è cotto, vincerà Trump» | INTERVISTA

Se fosse americana, chi voterebbe?

«Forse per la prima volta nella mia vita mi asterrei dal voto. Non mi piace nessuno dei due. Donald Trump ha fatto delle cose gravissime, è andato contro i diritti civili di troppe persone. Ma ha anche fatto crescere l’economia americana. Almeno, così mi hanno detto dei miei amici che vivono lì. Non lo stimo».

LEGGI ANCHE > Elezioni Usa 2020, l’ultimo sondaggio è il migliore per Trump

Rita dalla Chiesa su elezioni USA: «Io non voterei»

Chi vincerà le elezioni americane?

«Non ho idea di chi potrebbe vincerle. Non conosco bene ‘le segrete cose’. L’altro, Joe Biden, ahimè è, come Trump: antipatico a pelle, ma almeno porta la mascherina. Forse vincerà lui. Ma nessuno fa sondaggi sulle mogli? In genere anche loro sono grandissime portatrici di voti (ride, ndr)».

LEGGI ANCHE > Elezioni Usa 2020, come funziona il sistema elettorale

Che cosa succederà dopo le elezioni?

«Io spero in un blitz di Melania Trump che batte tutte e tutti. Soprattutto quando scansa la mano di lui. E alla fine lei rialzerà l’America».

(foto di copertina: da La Vita in diretta, Rai1)