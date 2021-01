Ma Elena Bonetti non era tornata a insegnare all’Università?

In quel di Italia Viva ci deve essere un problema nel mantenere le promesse. Prendendo spunto dal proprio leader Matteo Renzi che disse «se perdo il referendum, mi ritiro dalla politica», anche l’ex Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia sembra non voler mantenere fede ai propri impegni. Ed è così che dopo l’annuncio «torno a insegnare all’Università», Elena Bonetti è ancora fuori da Montecitorio a rilasciare interviste sui piani del suo partito in vista delle consultazioni con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Ed è proprio Italia Viva, attraverso i suoi canali social, a riprendere e condividere le parole di Elena Bonetti al Tg2.

Non ci saranno veti e pregiudizi in generale, non diamo nomi e chiediamo chiarezza di progetto. Ed è proprio dai temi che bisogna partire per il bene del Paese.@elenabonetti pic.twitter.com/viYXXi7OxT — Italia Viva (@ItaliaViva) January 28, 2021

L’ex Ministra di Italia Viva non è una parlamentare e non è stata eletta alle Politiche del 4 marzo 2018. Venne scelta da Matteo Renzi e proposta (accettata da Pd, Movimento 5 Stelle e LeU) alla formazione del governo giallorosso. Insomma, quando l’ex segretario del Pd faceva ancora parte del Partito Democratico.

Elena Bonetti non è tornata all’Università

Un’intervista in cui ripete quanto già detto da altri esponenti di Italia Viva: nessun veto sui nomi e quei «vedremo» sospesi e lasciati senza una risposta certa. Eppure Matteo Renzi, nel giorno delle dimissioni, l’aveva salutata così: «Quando Elena Bonetti fa ritorno all’università lasciando il Parlamento, compie un atto enorme, che nella storia repubblicana non veniva fatto, da una squadra, dal 1990! E andate a studiare la storia e chi erano quei Ministri che si dimisero». Per ora, però, la politica è ancora al centro e l’Analisi Matematica non è ancora una soluzione.