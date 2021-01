Centinaio dice ai giornalisti che la Lega è pronta a governare anche con Renzi | VIDEO

Attaccare i responsabili e poi aprire le porte a loro per formare un governo di Centrodestra. Questa è l’ultima trovata della Lega che, per bocca dell’ex Ministro dell’Agricoltura Gian Marco Centinaio, si dice pronta a un esecutivo di Centrodestra (senza passare per il voto) anche con l’appoggio di Matteo Renzi e Italia Viva (ma solo se si dimostreranno ‘responsabili’). Insomma, i costruttori che erano il male del Paese (secondo Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega) perché a sostegno del governo Conte, ora diventano una fonte dalla quale attingere per la creazione di un nuovo esecutivo, senza restituire (come ripetono da mesi) la parola ai cittadini. Il mondo è bello perché è vario. Quindi ora va bene anche un governo di Centrodestra con Renzi.

Gian Marco Centinaio, intercettato dai giornalisti vicino a Montecitorio, ha espressamente aperto a Italia Viva. Una dichiarazione importante alla vigilia dell’inizio delle consultazioni al Quirinale che domani entreranno nel vivo con i primi gruppi parlamentari (dopo l’incontro di oggi tra Sergio Mattarella e i presidenti di Senato e Camera, Casellati e Fico).

Governo di centrodestra con Renzi, l’apertura del leghista Centinaio

Nel video pubblicato da Il Corriere della Sera, l’ex Ministro per le Politiche Agricole parla chiaro: «Siamo disponibili a un governo di centrodestra con chi vuole fare un governo con noi. Con i nostri responsabili. Se Renzi dice di essere un responsabile, sediamoci intorno a un tavolo con Renzi. Se è responsabile, sennò no». Insomma, l’amo è stato lanciato e – prendendo per buona la posizione di Gian Marco Centinaio – venerdì il Carroccio (e tutta la coalizione con Forza Italia e Fratelli d’Italia) potrebbe portare al Quirinale l’ipotesi di un esecutivo di centrodestra con i suoi responsabili. E tra di loro potrebbe esserci anche Renzi (e Italia Viva).

(foto di copertina: da Corriere Tv)