L’ex ministra Bonetti pubblica su Facebook le foto degli scatoloni a Palazzo Chigi

Tornerà a insegnare Analisi Matematica all’Università dopo aver fatto parte, per quasi un anno e mezzo, del governo. Le dimissioni Bonetti – annunciate mercoledì sera da Matteo Renzi in conferenza stampa, contestualmente a quelle della ministra Bellanova e del sottosegretario Scalfarotto – diventano oggetto di una melensa narrazione social. L’ormai ex capo del Dicastero per le Pari Opportunità e la Famiglia ha pubblicato questa mattina le foto dei suoi ultimi istanti a Palazzo Chigi, circondata da scatoloni i da riempire prima del ritorno alla sua vita quotidiana.

Poche parole e tre fotografie che mostrano il suo ufficio a Palazzo Chigi e il recupero di oggetti e documenti personali.

«È stato un onore servire questo Paese nei palazzi romani delle istituzioni. Torno a farlo nelle aule universitarie milanesi. La politica è servizio».

Dimissioni Bonetti, la narrazione social degli scatoloni vuoti da riempire

Faldoni, documenti, disegni di legge, resoconto delle attività portate avanti nel corso del suo mandato. Poi gli scatoloni. Così le dimissioni Bonetti diventano una melensa narrazione social da parte della stessa ex ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia. Insomma, proprio come indicato ieri sera da Matteo Renzi in quell’accesa conferenza stampa in cui di annunciava il disimpegno governativo di Italia Viva. Anzi no.

Social, social, social, social

Proprio in quell’occasione, Matteo Renzi aveva criticato l’assiduo utilizzo dei social da parte dei politici, per parlare di qualsiasi cosa (da che pulpito, ndr). E, invece, anche le dimissioni Bonetti (in attesa di conoscere la narrazione che ne farà Teresa Bellanova) diventano un social-show da condividere. Gli scatoloni vuoti da riempire e poi portare fuori dall’ufficio e da Palazzo Chigi. Sembra una scena da film o fiction americana. Invece è la politica italiana.

(foto di copertina: da profilo facebook di Elena Bonetti)