C’è qualcosa che bisogna sapere sull’effetto di TikTok che ti aiuta a scoprire chi votare alle prossime elezioni

Tra poche settimane si andrà a votare per le elezioni politiche e, per la maggior parte degli appartenenti alla generazione Z, sarà la prima volta in cui si prenderà dal cassetto la propria tessera per recarsi a mettere le X sulla scheda elettorale. Per questo, a dispetto di quanto si poteva pensare lo scorso luglio, quando Mario Draghi ha dato le dimissioni dalla sua carica di presidente del Consiglio, i giovani si stanno straordinariamente dimostrando interessati a quanto sta accadendo in Italia. E adesso, qualcuno ha anche creato un «effetto TikTok elezioni politiche 2022» per far scoprire, a chi lo prova, il partito o lo schieramento verso cui si è più inclini.

LEGGI ANCHE > Come funziona il “Centro Elezioni” attivo da oggi su TikTok

TikTok non è un «punto di riferimento per consultare le ultime notizie»

In una recente comunicazione dal titolo «Integrità elettorale», TikTok ha fatto sapere che, nonostante la sua piattaforma sia «una casa per l’intrattenimento, l’interconnessione e l’espressività» e non «un punto di riferimento per consultare le ultime notizie», non accetta annunci politici a pagamento, ma si impegna «a combattere la diffusione delle informazioni false o inesatte sulla piattaforma, anche supportando gli utenti con informazioni autorevoli ed educative riguardo questioni importanti per il pubblico, come le elezioni politiche».

E a proposito di elezioni politiche, sin dal primo momento della campagna elettorale attualmente in corso, alcuni tra i principali leader politici hanno scelto di presidiare anche TikTok. Silvio Berlusconi, Carlo Calenda, Matteo Renzi e Alessandro Zan per il PD si sono aggiunti ai veterani della piattaforma Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Giuseppe Conte.

Persino Enrico Letta, in un’intervista rilasciata il 2 settembre, ha definito TikTok «una cosa seria».

Queste valutazioni devono aver attivato @davide.fumarola. E voi penserete: «Adesso, chi è questo?». Assolutamente nessuno che c’entri con la politica, con le elezioni e con la possibilità di attirare o meno consenso verso un partito o un altro. Eppure, nonostante Davide Fumorola sia semplicemente un cittadino comune, potrebbe essere per molti politici l’artefice di molti dei voti che riceveranno. Perché? Ha creato l’effetto attualmente in trend su TikTok «Elezioni politiche 2022».

Come funziona l’effetto TikTok elezioni politiche 2022

Su TikTok, così come su Instagram, gli effetti possono essere realizzati direttamente dagli utenti delle due piattaforme. Farlo è semplicissimo: per crearlo su Instagram basta scaricare sul proprio computer il software Spark AR Studio, iniziare a creare nel tuo spazio, incorporare un oggetto 3D, creare un filtro bidimensionale e, infine, pubblicarlo nella piattaforma che si preferisce. Per crearne uno per TikTok, la piattaforma ha creato una propria Effect House (ancora in versione beta) per dare agli utenti «un potente strumento RA – realtà aumentata, ndr – che semplifica la creazione, la pubblicazione e la condivisione di effetti aumentati di alta qualità per TikTok. Creato pensando a designer e sviluppatori principianti e avanzati, Effect House consente ai creator di creare esperienze interattive per gli utenti di TikTok in tutto il mondo».

Questo è l’iter seguito dall’utente Davide Fumarola che, su TikTok, ha pubblicato il filtro Elezioni Politiche 2022. Ma in cosa consiste? Il filtro propone – nella parte superiore dello schermo – due simboli rappresentativi rispetto ai punti presenti nei programmi elettorali dei principali partiti concorrenti. Ai due simboli, però, non soltanto corrispondono due punti di vista diametralmente opposti tra loro (escludendo, quindi, ogni sfumatura tra gli estremismi), ma anche graficamente – in alcuni casi – vi è un simbolo a colori e uno in bianco e nero. Va da sé come, per l’occhio umano, i colori catalizzino di più l’attenzione rispetto al Black&White. Infatti, solitamente, in quiz di questo tipo, la domanda/il simbolo si illumina (diventa colorato) solo quando cliccato e non già in partenza. È come se, graficamente, uno dei due simboli (e quindi punto di vista) partisse già svantaggiato.

Ora, questo potrebbe non essere un problema né in qualche modo si sta attribuendo una responsabilità al creatore dell’effetto TikTok elezioni politiche 2022. Anche perché, dal canto suo, @davide.fumarola potrebbe dire di aver semplicemente creato un filtro a scopo ludico. Nulla di troppo serio.

Il punto è che l’effetto è in trend su TikTok (ovvero, tra i più usati dagli utenti in Italia), è stato usato già 44,5 mila volte e alle elezioni mancano ancora due settimane. Non dovrebbe esser forse specificata la non ufficialità e poca attendibilità dell’effetto nei suoi risultati? Il partito risultante alla fine non è detto che sia quello di cui si condivide proprio tutto e che si correrebbe a votare se venisse letto il vero programma elettorale.

Per fortuna, però, c’è anche chi – usando l’effetto – non si limita semplicemente a spuntare uno o l’altro simbolo, ma anche a motivare e argomentare la propria scelta, dando elementi di contesto utili a chi guarderà quel TikTok. In tal senso, il video di una creator ha raggiunto 1,3 milioni di visualizzazioni, indice di interesse da parte della generazione Z a scavare più a fondo rispetto a delle semplici e semplicistiche icone.

E poi, c’è il test di You Trend

Nell’effetto di TikTok, gli utenti – qualora volessero saperne di più – potrebbero cliccare sul banner che appare nella parte inferiore dello schermo con su scritto «Ottieni informazioni sulle elezioni italiane»; dopodiché, cliccandolo, si verrebbe indirizzati al Centro Elezioni in-app. Niente di troppo specifico che possa argomentare ogni singola domanda del quiz a simboli di Davide Fumarola.

Invece, oltre all’effetto di TikTok, c’è anche un test online di 26 domande creato da You Trend, diffuso grazie a Sky Tg 24, che lo ha incorporato in una sua pagina web. Nel test, ogni domanda è spiegata attraverso una frase esplicita e non tramite un simbolo. Nella risposta, poi, chi compila il test, può esprimere una preferenza che va da 1 (per niente d’accordo) a 5 (molto d’accordo). Ecco le sfumature di cui si parlava in precedenza in questo articolo.

️ Non sai ancora per chi votare? Scopri a quali partiti sei più vicino (e da quali sei più lontano) con il nostro #Trovapartito per @SkyTG24: https://t.co/YKXwlGTZ2G pic.twitter.com/x6EFEJ594J — YouTrend (@you_trend) September 6, 2022

In più, nel test di You Trend, il pulsante «+ saperne di più», presente in calce a ognuna delle 26 domande, dà informazioni di contesto sufficientemente esaustive e utili a chi compila il questionario prima di cliccare su un numero tra 1 e 5.

Per esempio, per quanto riguarda la prima domanda «L’Unione Europea e l’Euro sono essenziali per garantire il benessere del Paese e non devono essere messi in discussione», il saperne di più spiega così: «Dal 1992, l’Italia fa parte dell’Unione Europea, e dal 2002 l’Euro ha sostituito la Lira come moneta circolante nel nostro Paese. Secondo alcuni, l’appartenenza alla UE e all’Euro ha portato molti vantaggi, tra cui una forte stabilità monetaria e molti progetti di cooperazione comuni insieme agli altri paesi europei; secondo altri, la cessione di sovranità sarebbe stata eccessiva e l’Euro avrebbe danneggiato l’economia italiana».

Sicuramente, dunque, il test di You Trend è più completo e ricco di informazioni, ma è anche giusto che sia così, dato che quello di TikTok lo ha creato un utente qualsiasi che, probabilmente, avrà poco a che fare con testate o siti di informazione. Il problema, però, sorge nel momento in cui l’utente si trova sullo stesso piano: il test di di You Trend linkato in uno sticker nelle Stories di un influencer che segue su Instagram e il quiz a simboli di @davide.fumarola scorrendo nei Per te di TikTok.

Due piattaforme diverse sì, ma sullo stesso livello: quello di uno spazio in cui è sempre più difficile trovare l’orientamento tra ciò che è vero e attendibile e ciò che è solamente verosimile. Forse, i vari politici presenti su TikTok in questo periodo potrebbero iniziare a spiegare a loro modo l’effetto «elezioni politiche 2022».