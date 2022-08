Come funziona il “Centro Elezioni” attivo da oggi su TikTok

La piattaforma ha ricordato come gli annunci politici siano vietati sul social e per questo ha iniziato una campagna per consentire ai giovani utenti di non cadere nelle bufale elettorali

Un Centro Elezioni in-app, su TikTok, per cercare di dare una corretta indicazione (e corrette informazioni) ai giovani utenti che frequentano la piattaforma e che il 25 settembre si recheranno (per molti sarà la prima volta) a votare per scegliere il nuovo Parlamento italiano. Il tutto è stato attivato a partire da oggi, a un mese dal voto per le Politiche, proprio mentre la campagna elettorale – storicamente – è in grado di esasperare concetti, fare false promesse e raccontare storie che poi si rivelano bufale (in alcuni casi anche cavalcando fake news).

Si parte dalle etichette che, nel corso delle prossime ore e dei prossimi giorni, saranno utilizzate per distinguere i contenuti relativi alle elezioni del 25 settembre dagli altri. E lì ci sarà un rimando alle fonti ufficiali e istituzionali (per esempio al Ministero dell’Interno, nella pagina in cui vengono spiegate le modalità di voto per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica):

«Garantire l’accesso a informazioni autorevoli è una componente centrale della nostra strategia di contrasto alla disinformazione relativa alle elezioni. Per questo motivo abbiamo attivato oggi un Centro Elezioni con l’obiettivo di aiutare chi interagisce con contenuti in materia ad attingere a fonti e informazioni affidabili: ad esempio, informazioni sulle modalità di voto fornite da fonti istituzionali».

Con il Centro Elezioni TikTok, dunque, si cerca di dare una corretta informazione in un periodo in cui si rischia di perdersi nel mezzo dei tanti proclami. Anche a livello meramente tecnico: partendo dalle modalità di voto (dalla composizione delle schede elettorali ad altri dettagli tecnici) fino alla legge elettorale che prevede collegi uninominali e altri proporzionali.

Centro Elezioni TikTok, cos’è e come funziona

Ma oltre a questi rimandi a contenuti ufficiali, TikTok salvaguarderà la sua policy sui contenuti politici (quelli espliciti, come gli annunci, sono vietati dalle linee guida della piattaforma) e faciliterà l’ascesa degli hashtag ufficiali #elezioni ed #elezioni2022. Perché questa scelta? Dando una maggiore indicizzazione a questo tipo di contenuti, tutti gli utenti avranno maggiore facilità e opportunità di incrociare video relativi al voto e, di conseguenza, più possibilità di intercettare le etichette ed essere rimandati a questo Centro Elezioni TikTok in-app.

Capitolo fake news

TikTok ha inoltre ribadito, come accaduto già in passato, la propria idea di integrità elettorale. Attraverso la collaborazione con diversi siti di fact-checking nazionali e internazionali, si dà l’opportunità al giovane utente di avere un rimando diretto a questi portali. Questo accade in termini generali sulle elezioni del prossimo 25 settembre, ma già in passato avveniva su fatti molto controversi. Perché i social, oltre a unire persone da tutto il mondo, hanno un potenziale esplosivo nella diffusione di bufale. Ma questo ricorso a fonti accreditate per la verifica dei fatti, diventa un grimaldello per cancellare le fake news. Anche elettorali.