I commenti sessisti alla foto di Linda Cerruti verranno segnalati alla Polizia Postale

Per i commenti sessisti a quella sua fotografia, Linda Cerruti ha spiegato che procederà per vie legali sottolineando l'importanza di farlo

Si tratta di uno scatto, come lei racconta, che la vede sulla sua spiaggia del cuore in una tipica posa da nuoto artistico – la disciplina che le ha regalato tante soddisfazioni e premi – con le otto medaglie che si è guadagnata agli Europei di Roma. Uno scatto che è stato condiviso da tutti i principali quotidiani italiani e che l’ha resa bersaglio di una serie di commenti di chi in quella foto ha voluto vedere ciò che non esiste, sessualizzandola. La foto Linda Cerruti ha scatenato un sessismo contro cui, ora, lei ha deciso di procedere denunciando una serie di commenti oggettivanti.

Commenti sessisti foto Linda Cerruti: «Tempo di agire: voglio procedere per vie legali»

Nell’intervista rilasciata a Repubblica la giovane atleta ha chiarito l’intenzione di segnalare i commenti più spinti alla Polizia Postale. «Mi fa davvero male al cuore leggere quest’orda di persone fare battute che sessualizzano il mio corpo», ha affermato, sottolineando quello che neanche andrebbe sottolineato, ovvero che quella foto « foto con la spaccata verticale» è relativa al «mio sport, per cui mi alzo alle 5 del mattino».

«Voglio far passare il messaggio che non è giusto stare zitti di fronte a queste situazioni. Nel mio piccolo, col mio post, non stravolgo il mondo, però se ciascuno nel suo piccolo fa qualcosa, prima o poi queste dinamiche social finiranno. Sembra quasi che stia diventando normale, all’ordine del giorno, per sportivi famosi e personaggi del mondo dello spettacolo», conclude la nuotatrice classe ’93 che evidenzia un problema che persiste quando si tratta di persone famose, che siano appartenenti al mondo dello spettacolo o dello sport, che sui social si vedono oggettificate in questo modo.