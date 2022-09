L’improbabile sbarco di Berlusconi su TikTok (che, a differenza di Calenda, almeno ha azzeccato il formato)

Facciamo un salto nel 1994. Nel mese di gennaio, Silvio Berlusconi aveva inviato a tutte le redazioni televisive un VHS di 9 minuti e 25 secondi, contenente il video del suo celebre discorso a proposito della sua discesa in campo. Ben 28 anni dopo, lo stesso Silvio Berlusconi dà il benvenuto, dopo un fin troppo caloroso Ciao Ragazzi!, ai suoi nuovi followers di TikTok. L’effetto non ha la stessa portata dirompente del messaggio agli italiani con cui annunciava la nascita di Forza Italia – altri leader politici hanno utilizzato la piattaforma per i loro contenuti -, ma è comunque una pietra miliare nella storia della comunicazione politica. Anche perché – nonostante gli evidenti limiti che rendono il video una sorta di caricatura macchiettistica – qualche intuizione c’è. Almeno, a differenza di Carlo Calenda (sbarcato su TikTok qualche giorno fa), il formato utilizzato è quello giusto.

Silvio Berlusconi su TikTok. No, non è un deep fake

Silvio Berlusconi ha correttamente scelto di utilizzare il formato 9:16. Al di là di alcuni esperimenti, invece, Carlo Calenda sembra stia continuando a proporre sulla piattaforma dei video in 16:9. Un formato più in linea con Facebook o YouTube (non è un caso che alcune critiche ricevute dal leader di Azione andassero proprio in questa direzione). Insomma, il primo ostacolo è stato superato. In un feed dei Per te, quantomeno, l’utente medio di TikTok non si troverà spiazzato nello scrollare un contenuto orizzontale, rispetto alle decine di video verticali visti fino a quel momento.

Sul resto, poi, si può discutere. La scarsa risoluzione del video ha insospettito molte persone, che hanno urlato al deep fake, quella tecnologia che permette di «clonare» in maniera molto verosimile personaggi della vita reale, alterandone pensieri, parole, azioni. Al momento – il video risale soltanto a un paio d’ore fa – Berlusconi non ha la spunta blu del profilo verificato, ma ha comunque quasi doppiato i followers di Calenda. E se i followers fossero voti…

Di certo, la presentazione in giacca e cravatta in un ambiente normalmente informale come può essere TikTok contribuirà ad aumentare l’effetto straniante. Inoltre, 1 minuto e 19 secondi di video – sebbene distante dai famosi 9 e 25 – rappresenta comunque un tempo spropositato rispetto a un contenuto tipo sulla piattaforma.

Fin qui ci siamo concentrati sulla forma. Ma pensiamo al contenuto. A parte i saluti iniziali (non si capisce perché, a un certo punto, Berlusconi abbia sentito l’esigenza di fare una caricatura della sua voce, né perché abbia deciso di sottolineare ogni sua parola con la gestualità delle mani – forse per strizzare l’occhio al mercato internazionale, ossessionato da questo aspetto caratteristico degli italiani), il leader di Forza Italia debutta con una notizia ormai vecchia. Ovvero che il numero degli utenti di TikTok in Italia sia «di 5 milioni, il 60% dei quali tra i 20 e i 30 anni». Si tratta, probabilmente, di un dato desunto da Shopify (che ha condotto una analisi sull’audience tricolore di TikTok nel 2021). Ma quel numero sembra davvero distante dalla realtà attuale di TikTok, con i dati Audiweb che ci dicono che, nel solo mese di giugno 2022, gli utenti unici della piattaforma superano abbondantemente i 16 milioni.

La parte finale, tecnica e programmatica, mal si addice alla piattaforma che ha fatto dell’intrattenimento il suo punto di forza. E, in realtà, Berlusconi avrebbe i numeri per sposare questa causa. In passato, ha funzionato molto bene come intrattenitore e uomo di spettacolo (la prima immagine che vi viene in mente di lui non è quella della sedia di Travaglio spolverata nello studio televisivo di Michele Santoro?), come cantante accompagnato dal chitarrista Apicella. E non ha disdegnato – sempre qualche tempo fa – di presentarsi alle telecamere in total white con bandana annessa.

Perché, allora, la solita scrivania, le solite bandierine di Forza Italia, la detassazione dei datori di lavoro che dovrebbero assumere i giovani (?!?), l’utilizzo di un termine difficile come ‘decontribuzione’? Non era meglio una barzelletta? Eppure, anche così, in meno di due ore sono state superate le 300mila visualizzazioni, è stata polverizzata la barriera dei 25mila followers e sono arrivati centinaia di commenti (primo premio a chi ha scritto Pensavo di averle viste tutte). E Calenda sta a guardare.