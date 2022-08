Il nuovo singolo di Federico Baroni (che è il tiktoker che pesca cernie illegalmente) è stato promosso al Tg1

Si chiama Federico Baroni ed è un musicista e cantante diventato celebre per la partecipazioni ad Amici ma anche, negli ultimi giorni, per essere il tiktoker che pesca cernie illegalmente. Sul suo profilo TikTok, qualche giorno fa, Baroni ha pubblicato un video che lo vede immergersi in mare per pescare, descrivendo una pesca di un paio d’ore con cernie come bottino. C’è un solo problema: quel luogo – come è emerso una volta che il contenuto è diventato vitale dopo essere stato preso e rilanciato nel gruppo «Roba da apneisti Spearfiscing & Freediving» – è zona protetta con divieto di pesca, precisamente Capo di Caccia ad Alghero, nella provincia di Sassari.

Quel video pubblicato sui social costituisce, a tutti gli effetti, un’autodenuncia. Al netto del fatto che i due ragazzi non avevano contezza di essere in un’area protetta, la procura di Sassari, venuta a conoscenza della faccenda per via della viralità del video (che ora è stato cancellato) ha presentato un esposto non solo per la pesca illegale ma anche per la vendita del pescato a un ristorante di Alghero fatta in nero.

Tiktoker che pesca cernie illegalmente denunciato

Come riporta Leggo, a segnalare quanto accaduto alla procura, al Corpo forestale della Regione Sardegna, alla Guardia costiera, al Comune di Alghero e all’Azienda speciale di gestione del parco naturale di Porto Conte e dell’area marina protetta è stato il Gruppo d’intervento giuridico (Grig). La richiesta è quella di procedere con opportuni accertamenti così che siano applicate le leggi del caso. Il video originale è stato cancellato dal profilo TikTok di Baroni ma, vista la portata del contenuto, è facilmente rintracciabile ovunque.

Federico Baroni promosso al Tg1

Nonostante la questione, durante l’edizione delle 00.05 del 30 agosto il Tg1 ha dedicato – sul finale, a un paio di minuti dal termine dell’edizione notturna – un servizio al nuovo singolo di Baroni che è, a tutti gli effetti, il primo video musicale al mondo ad essere interamente girato sfruttando gli smart glasses.