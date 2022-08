Restyling Tg1: come cambia lo stile del telegiornale del primo canale del servizio pubblico

Il Tg1 cambia e lo farà nelle prossime settimane: in che modo? Si tratta – come da anteprima TvBlog – di un restyling Tg1 a livello di immagine. Il cambiamento dovrebbe esserci a partire da settembre e partirà dallo studio, che dovrebbe essere – secondo le anticipazioni, ampliato e rinnovato. Questo cambiamento si va ad aggiungere ai rinnovamenti che ci sono stati nell’ultimo periodo, dai cambi di conduzione al nuovo RgUnomattina – che vedrà al comando la coppia formata da Maria Isabella Romano e Senio Bonini a partire dal prossimo autunno -.

Vediamo, nello specifico, in che cosa consisterà la nuova immagine del Tg1 e cosa ci sarà di diverso andando a vedere il nuovo e rinnovato esteticamente telegiornale.

In che cosa consiste il restyling Tg1?

Lo studio rinnovato e ampliato sarà l’unione dello studio del tg e di quello degli Speciali fusi in un unico ambiente. L’intera produzione del Tg1 sarà ospitata nello stesso ambiente e non ci sarà quindi più differenza tra gli spazi delle varie edizioni e degli Speciali. Lo scopo è avere uno studio che sia adattabile alle varie situazioni, che sia multiplayer e che permetta alle immagini di emergere come primo elemento. Le pareti dovrebbero essere tappezzate da ledwall e l’arredamento dovrebbe conciliare esigenze sceniche e necessità di narrazione delle notizie.

La notizia verrà raccontata dai giornalisti in piedi – questa una delle novità più importanti – che sfrutterà una serie di touchscreen – quando serve – per spiegare la situazione e fornire un’informazione più puntuale. Ci sarà un sistema di camere alte che andrà a unire tutti i gli angoli dell’ambiente e il conduttore non starà più a sedere su una sedia, alla scrivania, ma avrà molta più liberà di movimento e di espressione.

Cambia anche il logo

A cambiare – seppur leggermente – sarà anche la grafica del logo. Si parla di un lieve riadattamento anche si sigla e titoli (non uno stravolgimento, di badi bene) per dare freschezza a quello che è un brand ultra noto. La parola chiave indicata dalla direzione per indirizzare questi cambiamenti è stata contemporaneità. Appuntamento per le novità: dall’8 settembre alle 20, nell’edizione punta che lancerà le novità.