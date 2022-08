AgCom ha richiamato la Rai dopo la “battuta” di Elisa Anzaldo su Giorgia Meloni

La decisione dell'Autorità garante per le comunicazioni dopo l'esposto presentato dalla Lega contro la televisione pubblica per quella frase pronunciata, in diretta, dalla giornalista

Dopo l’esposto presentato dalla Lega all’indomani di quanto accaduto durante l’edizione mattutina della rassegna stampa del Tg1 di lunedì 3 agosto, AgCom ha deciso – attraverso una delibera votata all’unanimità – di inviare un richiamo formale alla Rai per quella frase pronunciata in diretta dalla giornalista Elisa Anzaldo parlando di Giorgia Meloni. L’Autorità, dunque, ha ritenuto valide le richieste del Carroccio valutando il comportamento della conduttrice lesivo del principio di par condicio durante il periodo di campagne elettorale.

La vicenda aveva immediatamente sollevato un polverone. Prima la richiesta ufficiale della Lega di sospendere la giornalista dal servizio pubblico, poi le scuse pubbliche di Elisa Anzaldo e il “perdono” di Giorgia Meloni. Una serie di eventi che avevano portato viale Mazzini a chiedere l’archiviazione di quell’esposto presentato dal Carroccio. Ma la vicenda non si è conclusa come sperato dai vertici della televisione pubblica e del Tg1 (mentre la direttrice, Monica Maggioni, aveva inviato a tutti i dipendenti un vademecum comportamentale per evitare di incappare di nuovo in errori come quello commesso dalla giornalista).

Elisa Anzaldo, il richiamo formale dell’AgCom alla Rai

Nelle prossime ore, dunque, il richiamo formale dell’AgCom alla Rai sarà ufficializzato. Ma AdnKronos ha visionato quel documento in anteprima e il titolo è l’esatta sintesi della decisione presa: «Richiamo nei confronti della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per la violazione dei principi in materia di par condicio e pluralismo informativo durante la campagna elettorale per le elezioni di camera e senato del 25 settembre 2022. rassegna stampa Rai1 ore 07.00». Il dato, dunque, è tratto, l’Autorità ha deciso di non sorvolare su quella frase pronunciata in diretta da Elisa Anzaldo nel suo botta e risposta con il condirettore del Corriere dello Sport Alessandro Barbano lo scorso 3 agosto.

(Foto/IPP/Gioia Botteghi)