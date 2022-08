Come i social della Rai avevano tradotto (male) il titolo della storica canzone di Grease

La morte di Olivia Newton-John ha lasciato un grande vuoto nel mondo dello spettacolo. Ed è proprio nella piccola casa dello spettacolo, la televisione, che sono andati in onda, in questi ultimi due giorni dalla morte dell’attrice, repliche e documentari che puntavano a esaltarne il ricordo. Anche la Rai, dalle colonne dei suoi social network, ha voluto omaggiare Olivia Newton-John, scomparsa l’8 agosto scorso. Lo ha fatto con un tweet e con un post su Facebook sulla pagina di Rai News. Ma non è andata benissimo.

Rai News e Olivia Newton John, lo strafalcione sui social network

La cronologia dell’errore clamoroso può essere riassunta in questo screenshot:

Rainews aveva deciso di postare l’immagine della reunion tra John Travolta e Olivia Newton-John: in quella circostanza, i due avevano interpretato il grandissimo successo di Grease “You’re the one that I want”. Ovviamente, però, la traduzione del titolo non è affatto quella proposta dai social network di Rai News. Qualcuno, infatti, aveva cercato di rendere in italiano con Non puoi avere tutto quello che vuoi, che tuttavia è una traduzione sbagliata del titolo della canzone (che invece significa, in maniera piuttosto libera, Tu sei tutto ciò che voglio).

Qualcuno è corso ai ripari (un’ora e mezza dopo)

In base alla cronologia delle modifiche di Facebook, si può notare come i social media manager di Rai News si siano accorti dell’errore dopo diverso tempo: il primo post è stato pubblicato alle 8.25 del 9 agosto, mentre la modifica (con l’eliminazione della traduzione in italiano) è stata effettuata alle 10, oltre un’ora e mezza dopo. Anche su Twitter era stato proposto lo stesso contenuto. Dopo che ci si era accorti dell’errore, però, il tweet è stato cancellato. Come ci siamo tradotti.