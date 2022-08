Gli OTT che collaborano con la Rai: accordo chiuso con Helbiz per i gol della Serie B

La Serie B potrà ottenere visibilità su scala globale grazie al programma di Rai Italia Casa Italia. C’è stato un accordo, infatti, tra l’OTT Helbiz – che detiene tutti i diritti del campionato di Serie B italiano – e la Rai. Un’intesa che rispecchia una tendenza: i grandi operatori broadcast che cercano di interloquire con gli OTT che trasmettono in streaming per poter utilizzare immagini esclusive. L’accordo prevede che, all’interno della trasmissione Casa Italia, condotta da Piercarlo Presutti, in onda ogni martedì e trasmessa in tutto il mondo, le reti del campionato cadetto possano trovare spazio.

Helbiz e Rai, l’accordo per i gol del campionato di Serie B

Insomma, un po’ come avvenuto tra Sky e Dazn – anche se in tono minore e senza i grattacapi legati alla concurrency – alla fine i due operatori hanno trovato una quadra per rendere il più fruibile possibile il contenuto collegato a un campionato di Serie B che si annuncia particolarmente combattivo e di interesse anche internazionale.

Matteo Mammì, CEO di Helbiz media, ha affermato: «Sono particolarmente soddisfatto dell’accordo raggiunto con RAI per la trasmissione degli highlights del Campionato di B nel canale internazionale RAI Italia: è una bella notizia per tutti i tifosi connazionali che all’estero potranno seguire lo spettacolo di un Campionato incredibile e godersi i momenti più belli con i gol più spettacolari, sempre con la garanzia di qualità e di professionalità del trattamento giornalistico di RAI». Con questo accordo, fanno sapere dalla Rai, il campionato di Serie B potrà ottenere ulteriore visibilità rispetto ai 30 Paesi del mondo che sono stati raggiunti già nella scorsa stagione.

Secondo Fabrizio Ferragni, il direttore della Rai per l’offerta estera, saranno 25 milioni di case/famiglie a poter beneficiare dell’accordo tra la tv pubblica e uno dei più innovativi OTT.