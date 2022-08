Si tratta di uno speciale di approfondimento del programma Soir 3 in onda su France 3: era stato realizzato in occasione delle politiche del 1996

Da dove arriva il video in francese di Giorgia Meloni in cui dice che Mussolini è un buon politico

Se frequentate i social network, l’avrete sicuramente vista. Si tratta di un estratto di uno di quei video-spiegoni che diversi progetti di “giornalismo social” fanno sempre più spesso. Un focus sulla situazione politica italiana in vista delle elezioni del 25 settembre, incentrato soprattutto sulla figura di Giorgia Meloni, è stato pubblicato Loopsider, un media internazionale dall’elevato seguito sui social network: 100mila utenti su Twitter, oltre 500mila su Instagram, con una comunicazione visuale estremamente incentrata sulle giovani generazioni. Il progetto di video su Giorgia Meloni utilizza infografiche, passaggi virali legati alla carriera politica di Giorgia Meloni e qualche immagine d’archivio. Come quella che, estrapolata da Abolizione del suffragio universale, è diventata virale anche in Italia. In questa clip, Giorgia Meloni su Mussolini esprime una opinione nostalgica, sostenendo che il Duce fosse un buon politico. Ma da dove arrivano queste dichiarazioni?

Meloni su Mussolini e l’intervista rilasciata a Soir 3, il programma di approfondimento di France 3

Bisogna andare a pescare lontano, negli archivi televisivi francesi. Grazie a l’INA – l’Istituto nazionale dell’audiovisivo che ha il compito di archiviare tutto il materiale video e audio che è stato prodotto dalla televisione e dai media francesi – si può recuperare un vecchio servizio andato in onda su France 3, durante la trasmissione Soir 3, un programma di approfondimento che, in fasce orarie alterne, cercava di informare i cittadini francesi non solo sulla politica interna, sullo sport e sul costume, ma anche sulle ultime notizie che arrivavano dal mondo.

Il servizio è datato 1996, anno in cui – in Italia – era tempo di elezioni politiche. Erano i tempi della sfida tra il Polo delle Libertà di Silvio Berlusconi e l’Ulivo di Romano Prodi, con la tornata elettorale che si concluse con la prevalenza della coalizione di centrosinistra. Lo scopo della trasmissione era quello di fare un focus su Alleanza Nazionale, il partito che raccoglieva l’eredità del Movimento Sociale e dell’estrema destra italiana, alleato proprio con Silvio Berlusconi. Per raccontare dall’interno i percorsi di Alleanza Nazionale, France 3 decise di intervistare Giorgia Meloni, all’epoca responsabile di sede del quartiere della Garbatella. Proprio in questo tour organizzato insieme alla Meloni, i giornalisti di France 3 ebbero modo di raccogliere quella sua dichiarazione che si vede girare nelle clip ormai diffuse, senza più il contesto originario, sui social network:

Nell’intervista integrale, Giorgia Meloni diceva in un francese molto meno fluente di quello che parla adesso: «Credo che Mussolini è stato un buon politico. Tutto quello che ha fatto, lo ha fatto per l’Italia. E questa cosa non si ritrova nei politici che abbiamo avuto negli ultimi 50 anni». Sempre nel corso di quello stesso servizio, che documenta le iniziative organizzate da Giorgia Meloni per quella campagna elettorale, viene intervistata anche Anna Paratore – madre della Meloni – che dichiarava di non aver mai voluto indottrinare sua figlia e viene proposto anche un altro spezzone dell’intervista della Meloni. In questa chiusura di servizio, la futura leader di Fratelli d’Italia dice: «Quello che faccio per queste elezioni, è così perché ci credo. Così come ci credono tutte le persone che stanno qui. Dunque, se perderemo sarà comunque una vittoria per la prossima volta».

Qui il link al servizio originale di France 3 diffuso attraverso l’archivio audiovisivo.