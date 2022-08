La polemica tra il direttore di Rai News 24 e Dagospia per la foto con Salvini

Lungo l’asse servizio pubblico-politica, in questo periodo di campagna elettorale, si stanno verificando delle situazioni decisamente spinose e ingarbugliate che, all’epoca dei social network che mostrano tutto (persino il dietro le quinte), non possono di certo passare inosservate. Abbiamo già assistito a una serie di polemiche del centrodestra nei confronti dei giornalisti Rai: da Monica Maggioni (con il suo Tg1 finito sotto accusa a causa della scaletta successiva all’omicidio di Civitanova Marche), passando per la battuta di Elisa Anzaldo su Giorgia Meloni, arrivando all’uscita del deputato Alessandro Morelli che ha affermato di non riconoscere i giornalisti Rai dai candidati del Pd. Dall’altra parte, si sono registrate altre scaramucce, con il co-direttore della TgR Carlo Fontana preso di mira (e redarguito da viale Mazzini) per un post polemico su Carlo Calenda o sui dubbi, avanzati dal consigliere d’amministrazione Riccardo Laganà, sulle voci di una candidatura in Fratelli d’Italia del direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano. Oggi è la volta della polemica innescata da Dagospia, che ha pubblicato uno scatto – risalente a inizio agosto – dell’attuale direttore di Rai News 24, Paolo Petrecca, insieme a Matteo Salvini, dopo un suo evento elettorale a Cosenza.

Paolo Petrecca e le sue parole dopo la foto con Salvini pubblicata da Dagospia

Secondo Dagospia, Petrecca non si trovava in Calabria per motivi professionali e non si spiega il fatto che abbia scattato, in piena campagna elettorale, una foto con il leader di un partito politico in lizza per le elezioni del 25 settembre. Petrecca, a quel punto, ha replicato: «Caro Dago, vedo che sei male informato sul mio conto, ma ami cimentarti nel pubblicare “fake news” e nel taglio delle foto. Ero a Catanzaro, per correttezza di informazione, ed ero stato invitato a ricevere un Premio al Magna Grecia Film Festival. Un riconoscimento per il fantastico lavoro che sta facendo la redazione di Rainews24, da nove mesi al mio fianco. Quindi, ero lì per motivi professionali e non ho preso parte ad alcun comizio. In quei giorni, ho fatto decine di foto e molte interviste. E soprattutto, se proprio devi pubblicare foto, ti prego di farlo senza tagliarle. La foto in questione credo sia facilmente reperibile. Accanto a me e a Salvini c’erano almeno altre due persone, tra cui uno degli organizzatori del Festival».

Tuttavia, la presenza del direttore di Rai News 24 accanto a Salvini ha fatto molto rumore. Il giornalista Rai Vittorio Di Trapani ha pubblicato questo tweet: «La mia idea di Servizio Pubblico prevede che un giornalista della Rai, ancor di più se dirigente, non faccia foto abbracciato a un leader politico (per di più in campagna elettorale)». In più, Andrea Romano, deputato del Pd in commissione di Vigilanza Rai, ha chiesto un intervento dell’amministratore delegato del servizio pubblico Carlo Fuortes per tutelare l’autonomia dei giornalisti in questo delicato periodo di campagna elettorale.