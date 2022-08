Il ritorno di Elisa Anzaldo alla conduzione del Tg1, edizione delle 20

Alla fine, le parti in causa avevano deciso di metterci una pietra sopra. Dopo la battuta, nel corso della rassegna stampa del Tg1 del 3 agosto, su Giorgia Meloni e sui suoi peccati «più gravi» rispetto a quello di essere una presunta tifosa della Lazio, Elisa Anzaldo – per quasi un mese – non era stata in conduzione in nessuna delle edizioni della testata principale della rete ammiraglia. Dopo quella battuta, certo, c’era stata maretta, con tutti gli esponenti del centrodestra in commissione di vigilanza Rai che avevano manifestato rimostranze e avevano anche coinvolto l’Agcom. Tuttavia, era stata la stessa Giorgia Meloni a dire che la battuta di Elisa Anzaldo era ormai acqua passata e che la polemica non avrebbe avuto più seguito. Nell’edizione delle 20 di ieri – in quello che per molti è stato il primo giorno dopo il rientro dalle ferie – Elisa Anzaldo è tornata al timone del telegiornale di Raiuno, pronta dunque ad affrontare la stagione più calda: quella della campagna elettorale e delle elezioni del 25 settembre.

LEGGI ANCHE > Dopo il fuoco di fila del centrodestra su Elisa Anzaldo, Meloni «perdona» la giornalista

Elisa Anzaldo ritorna alla conduzione del Tg1

Su Twitter, il suo ritorno non è affatto passato inosservato. I vari profili che si occupano di monitorare l’andamento delle trasmissioni televisive di Rai, Mediaset e di altre emittenti hanno immediatamente messo in evidenza la presenza della giornalista dopo quasi un mese di inattività. Possibile, comunque, che questa pausa fosse legata – almeno in parte – al periodo estivo. Ma di certo, dopo la battuta, nel bel mezzo della prima settimana di agosto, era sembrato strano che Elisa Anzaldo non fosse al timone delle edizioni del mattino del Tg1, dopo che aveva iniziato in turnazione quella stessa settimana.

Al Tg1 ore 20 è tornata Elisa Anzaldo, mancava da quasi un mese. — LALLERO (@see_lallero) August 29, 2022

Ben tornata ELISA ANZALDO, fai come sempre il tuo dovere ma non ti fare condizionare né calpestare. La dignità di una persona non si deve infangare e tu sai cosa fare. Tranquilla, siamo con te! Ciao. — GIUSEPPE NICOTRA (@giusnico19511) August 29, 2022

Sicuramente, il richiamo di Agcom e le polemiche hanno avuto un qualche ruolo in questa fase della carriera di Elisa Anzaldo che, anche in passato, aveva già dimostrato di saper affrontare altre tempeste, arrivando anche a esplicitare la propria rinuncia alla conduzione del telegiornale ai tempi di Minzolini direttore. Ora, sarà di nuovo a tutti gli effetti membro della squadra dell’informazione di punta del Tg1, chiamata al compito non facile di informare il Paese in maniera equilibrata nel corso di questa tornata elettorale, con venti molto gelidi che si preannunciano spirare proprio sull’organizzazione dell’intero servizio pubblico radiotelevisivo.

Foto/IPP/Gioia Botteghi