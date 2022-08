Hai visto un video su TikTok ma poi l’hai perso? C’è un modo nascosto per recuperare la cronologia

I Per te di TikTok appaiono all'utente un po' come buco nero: vedi un video, ma lo perdi per sempre. E invece, ti stupirà sapere che esiste un modo per recuperare la cronologia di tutti i video che hai visualizzato

Quante volte ti sarà capitato di vedere un video su TikTok? Migliaia! E di raccontare a un amico di aver scoperto una determinata cosa su TikTok? Centinaia. Poi, però, vorresti poter recuperare quel video per condividerglielo o, semplicemente, per rivederlo, ma ti arrendi davanti al pensiero: «Vallo a trovare adesso…». E invece, ti stupirà sapere che c’è un modo per recuperare i video TikTok visti. Purtroppo, non è una funzionalità immediata, ci si arriva con una piccola scorciatoia, un po’ come quelle che servivano per trovare le stelle in alcuni livelli di New Super Mario Bros.

Vuoi sapere come rivedere un video perso su TikTok?

Okay, adesso vi ho un attimo riportato indietro nel tempo. Ma lasciamo la nostra Nintendo e ritorniamo al presente, quello in cui i Per te di TikTok sono il luogo in cui trascorriamo la maggior parte del nostro tempo online. In un cui lo scrolling casuale – così come si chiama l’azione di scorrere un video dopo l’altro – è la nostra attività «fisica» principale.

Proprio in virtù del tempo che trascorriamo dentro la piattaforma, i video che vediamo, le vite altrui a cui ci appassioniamo, i luoghi da visitare che screenshottiamo e quelle curiosità che impariamo, sono parte preponderante del nostro quotidiano e del nostro vissuto. Quel luogo che hai salvato, andrai a visitarlo nel corso di un viaggio, quella curiosità che hai imparato la tirerai fuori – come un asso nella manica – nel corso di una cena tra amici, e così via per tutto il resto. È naturale, poi, che ci siano video di poca «utilità» nella vita di tutti i giorni, ma anche quelli più frivoli possono essere motivo di scambio nei momenti di chill.

Ecco come recuperare quei video che vorresti rivedere

Per rivedere i video già visti, potrai andare nella Home di TikTok, poi – in alto a destra – puoi cliccare sulla lente di ingrandimento, quella in cui solitamente corri a cercare un profilo utente, un trend, un hashtag o una parola chiave. Poi, ti basterà digitare un asterisco (*); a quel punto – a parte video che contengono un * nella didascalia – ti comparirà la scritta «Vedi la cronologia visualizzazioni». Sì, esatto: esiste una cronologia delle visualizzazioni.

Cliccandoci, potrai vedere la cronologia delle visualizzazioni degli ultimi sette giorni. Ma non solo.

In alto a destra, cliccando sulla rotella delle impostazioni, potrai scegliere se cancellare la cronologia oppure disattivarla sul dispositivo attualmente in uso. In questo secondo caso, TikTok ti avviserà «Disattivare la cronologia visualizzazioni su questo dispositivo? Per fornirti post più personalizzati su TikTok, terremo un registro dei video che hai guardato anche se disattivi la cronologia visualizzazioni».

Il tema della cronologia delle visualizzazioni su TikTok

Dunque, due aspetti: perché cancellare la cronologia se tanto TikTok la conosce a memoria? Per non volerla rivedere o per non farla vedere a qualcuno che vorrebbe spiare la tua? E poi, il secondo: nonostante tutti le piattaforme dei social network registrino le informazioni che trasmettiamo all’algoritmo quando scorriamo i vari NewsFeed, TikTok al momento è l’unica che ti permette di recuperare tutto ciò che hai visto, nell’ordine in cui lo hai visto. E questo, nella logica della gara a chi fa meglio, è ammirevole. O comunque, se non è ammirevole, è utile agli utenti.