Il test per il downvote di Twitter prende il via in tutto il mondo

A fine anno erano spuntati una serie di indizi che lasciavano intendere come la funzione downvote di Twitter fosse probabilmente vicina al lancio ed effettivamente, una manciata di mesi dopo, la piattaforma ha deciso di espandere i downvote in tutto il mondo. Sono in molti, infatti, che in questi giorni stanno vedendo comparire i downvote tra le loro opzioni sul social – il che significa che sono entrati a far parte della sperimentazione dei “non mi piace” di Twitter -. I downvote non saranno pubblici e hanno lo scopo di far emergere le risposte più pertinenti secondo gli utenti.

We’ve been testing how we can surface the most relevant replies within Tweets with the use of downvoting on replies. As we’re expanding the experiment to a global audience, we want to share a little about what we have learned thus far!

👇 https://t.co/wM0CpwRgo6 — Twitter Safety (@TwitterSafety) February 3, 2022

LEGGI ANCHE >>> Come appariranno le reaction e il downvote su Twitter

Tutti potranno usare il downvote di Twitter

Dopo essere iniziato per un gruppo selezionato di utenti, il test per il downvote di Twitter è partito da una serie di utenti selezionati ma la funzione si espanderà sia agli utenti iOS che Android. I non mi piace serviranno a Twitter per modificare le risposte che mostra agli utenti considerato che – nei test fatti finora – è emerso che il downvote viene dato nei casi in cui le risposte siano offensive o poco pertinenti. Twitter ha inoltre fatto sapere che l’esperimento «ha anche rivelato che il downvoting è il modo più usato dalle persone per segnalare i contenuti che non vogliono vedere».

Il downvoting diventa quindi, a tutti gli effetti, un modo per segnalare quei contenuti che si segnalerebbero o si silenzierebbero. Entrambe due azioni che, allo stato attuale delle cose, Twitter permette di fare solamente dopo aver fatto numerosi passaggi. Con le prove fatte finora Twitter ha potuto arrivare alla conclusione che la possibilità di mettere non mi piace su Twitter «migliora la qualità delle conversazioni», quindi la direzione è quella di renderlo una possibilità permanente sulla piattaforma.

Per avere conferma di quanto concluso finora, comunque, sarà necessario vedere gli effetti del downvote Twitter su larga scala. Il solo, rilevante problema emerso finora è quello dell’utilizzo dei non mi piace per intraprendere vere e proprie azioni di molestie mirate; problemi di questo genere erano già emersi su Youtube.